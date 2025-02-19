Путін прокоментував зустріч в Ер-Ріяді й заявив про готовність до переговорів з Україною

Президент РФ Володимир Путін висловив "обурення" через реакцію України на переговори у Саудівській Аравії. Він запевнив, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від діалогу.

Related video

18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися переговори американської та російської делегацій. Президент РФ Володимир Путін оцінив їхній результат, як передали 19 лютого у ТАРС.

"Мені доповіли, я оцінюю високо, результат є", — сказав політик, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідування заводу з виробництва БПЛА у Санкт-Петербурзі.

Він запевнив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Однак, зі слів лідера країни-агресорки, зустріч має бути підготовленою, адже просто зустрітися — недостатньо, необхідно домогтись опрацювання найважливіших питань. Зокрема, йдеться й про війну в Україні.

У виданні "Медуза" передали, що Путін заявив про готовність Москви повернутись до мирних переговорів. Він зауважив, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася від діалогу з Європою чи Україною".

Президент РФ розповів, що Трамп попередив його про участь України у переговорному процесі.

"Київ не має підстав для подібної реакції на зустріч в Ер-Ріяді, ніхто не виключає Україну з переговорного процесу", — додав Путін.

Нагадаємо, експосол США у Москві Майкл Мак-Фол заявив, що американська делегація могла запропонувати Росії контроль над тимчасово окупованими територіями, відмову Києва від членства в НАТО, обіцянку щодо нерозміщення своїх військ в Україні та послаблення санкцій. Країна-агресорка, з його слів, не пропонувала нічого.

У Bloomberg повідомляли, що делегації РФ і США були проти участі України у переговорах в Ер-Ріяді. Президент Володимир Зеленський заявив, що запитає про зустріч принца Мохаммеда бін Салмана.