"Від Путіна — нічого": делегація Трампа в Ер-Ріяді озвучила РФ умови мирної угоди, — посол США

Експосол США у Москві Майкл Мак-Фол стверджує, що представники США на переговорах у Саудівській Аравії озвучили низку поступок РФ. Від росіян зворотних пропозицій наразі не надходило.

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Під час мирних переговорів РФ і США в Саудівській Аравії 18 лютого американська делегація могла запропонувати Кремлю контроль над окупованими територіями, відмову України від членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО), обіцянку не розміщувати американські війська в Україні та вивести їх з європейських країн і послабити санкції. Про це написав американський дипломат, колишній посол США у Москві Майкл Мак-Фол у соцмережі X (раніше — Twitter).

Експосол США у Москві припустив, що американська делегація пропонувала РФ в Ер-Ріяді Фото: Скриншот

За словами Мак-Фола, команда президента США Дональда Трампа нібито запропонувала росіянам як умови мирної угоди територіальні поступки, відмову від членства України в НАТО, відсутність в Україні американських солдатів і виведення військ США з країн Європи, зокрема сусідніх з РФ, і послаблення економічних санкцій. Натомість з боку Росії наразі жодних пропозицій не надавали.

"Зворотна пропозиція Путіна — нічого", — заявив колишній посол США.

Крім того, іншим дописом він висловив впевненість у тому, поступки від американського президента підбурюватимуть Путіна до подальшої агресії.

"Я впевнений, що Путін сьогодні не може повірити у свою удачу. Невпинна поступка Трампа Путіну лише спонукатиме російського диктатора вимагати більшого", — сказав Майкл Мак-Фол.

Він також розкритикував заяви Дональда Трампа про те, що нібито президента України Володимира Зеленського підтримує 4% українців, і порадив американському лідеру ретельніше перевіряти факти.

"Я б хотів, щоб Маск навчив Трампа, як використовувати Grok (чат-бот, створений компанією Ілона Маска xAI — ред.), аби президент міг витратити 2 секунди, щоб переглянути факти про підтримку Зеленського (чи щось інше!), перш ніж знову вивергати таку нісенітницю. Але, може, президенту наплювати на факти, докази чи дані? Факти можуть бути такими незручними", — написав Мак-Фол.

Майкл Мак-Фол розкритикува заяви Трампа про Зеленського та поступки Путіну Фото: Скриншот

Мирні переговори США і РФ і Ер-Ріяді: деталі

Високопоставлені чиновники зі США та РФ зустрілися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 лютого. Оглядачі The New York Times зазначали, що ці переговори можуть вийти за рамки України та мати на меті нормалізувати відносини між Вашингтоном і Москвою.

Росіяни в коментарях журналістам оцінили зустріч із делегацією США як "непогану". За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, сторони домовилися враховувати інтереси одне одного.

Агентство Reuters із посиланням на Держдепартамент США 18 лютого писало, що Росія і Сполучені Штати під час перемовин у Саудівській Аравії домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за підсумками зустрічі заявив, що для налагодження переговорного процесу необхідне відновлення зв'язку з Москвою, і допустив зняття санкцій з РФ у майбутньому. Водночас він сказав, що умови завершення війни в Україні повинні бути "прийнятними для кожного учасника конфлікту".

19 лютого Володимир Зеленський назвав сумнозвісною зустріч в Ер-Ріяді представників США і РФ, коментуючи російський удар по Одесі.