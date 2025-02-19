"От Путина — ничего": делегация Трампа в Эр-Рияде озвучила РФ условия мирного соглашения, — посол США

Экс-посол США в Москве Майкл Мак-Фол утверждает, что представители США на переговорах в Саудовской Аравии озвучили ряд уступок РФ. От россиян обратных предложений пока не поступало.

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Во время мирных переговоров РФ и США в Саудовской Аравии 18 февраля американская делегация могла предложить Кремлю контроль над оккупированными территориями, отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО), обещание не размещать американские войска в Украине и вывести их из европейских стран и ослабить санкции. Об этом написал американский дипломат, бывший посол США в Москве Майкл Мак-Фол в соцсети X (ранее — Twitter).

Экс-посол США в Москве предположил, что американская делегация предлагала РФ в Эр-Рияде Фото: Скриншот

По словам Мак-Фола, команда президента США Дональда Трампа якобы предложила россиянам в качестве условий мирного соглашения территориальные уступки, отказ от членства Украины в НАТО, отсутствие в Украине американских солдат и вывод войск США из стран Европы, в частности соседних с РФ, и ослабление экономических санкций. Зато со стороны России пока никаких предложений не предоставляли.

"Обратное предложение Путина — ничего", — заявил бывший посол США.

Кроме того, другим сообщением он выразил уверенность в том, что уступки от американского президента будут подстрекать Путина к дальнейшей агрессии.

"Я уверен, что Путин сегодня не может поверить в свою удачу. Неустанная уступка Трампа Путину только побудит российского диктатора требовать большего", — сказал Майкл Мак-Фол.

Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа о том, что якобы президента Украины Владимира Зеленского поддерживает 4% украинцев, и посоветовал американскому лидеру тщательнее проверять факты.

"Я бы хотел, чтобы Маск научил Трампа, как использовать Grok (чат-бот, созданный компанией Илона Маска xAI — ред.), чтобы президент мог потратить 2 секунды, чтобы посмотреть факты о поддержке Зеленского (или что-то другое!), прежде чем снова извергать такую чушь. Но, может, президенту наплевать на факты, доказательства или данные? Факты могут быть такими неудобными", — написал Мак-Фол.

Майкл Мак-Фол раскритиковал заявления Трампа о Зеленском и уступках Путину Фото: Скриншот

Мирные переговоры США и РФ и Эр-Рияде: детали

Высокопоставленные чиновники из США и РФ встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Обозреватели The New York Times отмечали, что эти переговоры могут выйти за рамки Украины и иметь целью нормализовать отношения между Вашингтоном и Москвой.

Россияне в комментариях журналистам оценили встречу с делегацией США как "неплохую". По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны договорились учитывать интересы друг друга.

Агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США 18 февраля писало, что Россия и Соединенные Штаты во время переговоров в Саудовской Аравии договорились создать переговорные группы по войне в Украине.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам встречи заявил, что для налаживания переговорного процесса необходимо восстановление связи с Москвой, и допустил снятие санкций с РФ в будущем. В то же время он сказал, что условия завершения войны в Украине должны быть "приемлемыми для каждого участника конфликта".

19 февраля Владимир Зеленский назвал печально известной встречу в Эр-Рияде представителей США и РФ, комментируя российский удар по Одессе.