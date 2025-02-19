Путин прокомментировал встречу в Эр-Рияде и заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент РФ Владимир Путин выразил "возмущение" из-за реакции Украины на переговоры в Саудовской Аравии. Он заверил, что Кремль якобы никогда не отказывался от диалога.

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18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры американской и российской делегаций. Президент РФ Владимир Путин оценил их результат, как передали 19 февраля в ТАСС.

"Мне доложили, я оцениваю высоко, результат есть", — сказал политик, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Он заверил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Однако, по словам лидера страны-агрессора, встреча должна быть подготовленной, ведь просто встретиться — недостаточно, необходимо добиться обработки важнейших вопросов. В частности, речь идет и о войне в Украине.

В издании "Медуза" передали, что Путин заявил о готовности Москвы вернуться к мирным переговорам. Он отметил, что Россия якобы "никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной".

Президент РФ рассказал, что Трамп предупредил его об участии Украины в переговорном процессе.

"Киев не имеет оснований для подобной реакции на встречу в Эр-Рияде, никто не исключает Украину из переговорного процесса", — добавил Путин.

Напомним, экс-посол США в Москве Майкл Мак-Фол заявил, что американская делегация могла предложить России контроль над временно оккупированными территориями, отказ Киева от членства в НАТО, обещание о неразмещении своих войск в Украине и ослабление санкций. Страна-агрессор, по его словам, не предлагала ничего.

В Bloomberg сообщали, что делегации РФ и США были против участия Украины в переговорах в Эр-Рияде. Президент Владимир Зеленский заявил, что спросит о встрече принца Мохаммеда бин Салмана.