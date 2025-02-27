У Стамбулі завершилися переговори США та РФ: ЗМІ про результати зустрічі

Розмова дипломатів та експертів РФ та США у Туреччині тривала понад шість годин, повідомили журналісти. Після завершення зустрічі росіяни зігнорували медіа і поїхали, не сказавши жодного слова.

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У Стамбулі близько 15 год. (за Києвом) 27 лютого завершились переговори між представниками Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Представники російської сторони не вийшли до преси, щоб розповість про підсумки розмови. Про деталі зустрічі ідеться у статті на порталі агентства "Анадолу".

Журналісти розповіли, що переговори між представниками РФ та США тривала 6,5 годин. Зустріч відбулась у будівлі американського генерального консульства. Вона почалась о 8:50, звершилась о 15:20 (за Києвом). На відео з місця подій видно з пів сотні журналістів, які зібрались під воротами консульства та очікували спілкування з перемовниками. Втім, російська делегація завантажилась у броньований автомобіль і поїхала, ніяк не озвучивши результати зустрічі, написало "Анадолу".

Агентство нагадало, що обидві сторони не оприлюднювали склад перемовників у Стамбулі. Єдине, про що знали медіа — що це, ймовірно, представники дипломатичного корпусу та експерти "високого рівня". Про це розповів глава МЗС РФ Сергій Лавров: зі слів посадовця, мали говорити про "системні проблеми" і долання "штучних перепон від попередньої адміністрації Білого дому".

Тим часом о 15:34 "РИА Новости" оприлюднило заяву речниці російського МЗС Марії Захарової щодо зустрічі в Стамбулі. З її слів, будуть "вирішувати подразники двостороннього діалогу". Також у РФ сподіваються, що "зустріч із США стане першою в низці консультацій, які наблизять до подолання розбіжностей".

На сторінці Білого дому та в акаунті X державного секретаря США Марко Рубіо поки що немає коментарів щодо зустрічі з росіянами в Стамбулі 27 лютого.

Мирні переговори — контакти між РФ та США

Зазначимо, перші зустріч делегацій РФ та США відбулась в Ер-Ріяді 18 лютого, писав Фокус. З американського боку делегацію очолював Марко Рубіо, з російського — Сергій Лавров. За підсумками зустрічі домовились, що спробують відновити дипломатичні контакти.

Серед перемовників у Ер-Ріяді був спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф. 25 лютого посадовець заявив, що можливе укладання мирної угоди між РФ та Україною на основі Стамбульських домовленостей. Тим часом видання The Telegraph розповіло, як президент Дональд Трамп може бачити завершення війни. Згідно з даними журналістів, спершу має припинитись вогонь: по цьому пункту Трамп вже отримав відмову від президента РФ Володимира Путіна під час першої телефонної розмови. Наступні кроки — вибори в Україні та укладання угоди про мир з РФ.

Нагадуємо, 27 лютого Володимир Путін розповів про те, завдяки якій стороні почались контакти росіян з США.