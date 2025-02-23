На основі Стамбульської угоди: в США кажуть про близькість мирної угоди між РФ і Україною

Спецпредставник Трампа Віткофф вважає, що Стамбульський протокол 2022 року може стати орієнтиром угоди між РФ та Україною. Більше деталей про реалізацію вказаного протоколу радник президента США не назвав.

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф переконаний, що саме Стамбульська угода може виступити орієнтиром для мирної угоди між РФ та Україною, а Вашингтон вже підійшов до "підписання такого миру". Про це повідомляє "Голос Америки".

На думку представника Трампа, саме США підійшли "дуже-дуже близько" до того, щоби "щось підписати". Він переконаний, що проєкт мирної угоди в Стамбулі може слугувати "орієнтиром для укладення мирної угоди", а будь-яка угода означає, що "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент (Трамп, — ред.) робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру — це поступки та досягнення консенсусу", — сказав Віткофф.

На думку спецпредставника президента США, результати угоди будуть "успішними" та буде реалізовані вже найближчим часом.

Стамбульський протокол — що відомо

У квітні 2022 року Україна та РФ провели зустріч у Стамбулі, якій передували кілька раундів переговорів щодо завершення війни. Українська сторона пропонувала відкласти питання Криму на 15 років з уникненням збройного способу розв'язання цього питання, обговорення між лідерами РФ та України щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей при особистій зустрічі, нерозміщення військових баз та контингентів інших країн на території України.

Водночас російська сторона запропонувала свій "проєкт" угоди, в якому передбачалося скорочення чисельності ЗСУ до 50 тис. особового складу, нейтральний статус України, визнання окупованих територій за РФ і запровадження російської мови в статусі другої державної. Однак обидві сторони не змогли погодити спільні позиції, і переговори між Україною та РФ зайшли в глухий кут.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що припинення вогню в Україні можливе до кінця 2025 року. Він переконаний, що попри діаметрально протилежні позиції сторін у російсько-українській війні режим припинення вогню цілком імовірний.

Згодом повідомлялося, що Зеленський прокоментував можливість швидкого припинення вогню. На думку глави держави, реалізація режиму припинення вогню можлива лише за умови дотримання гарантій безпеки, аби не допустити поновлення бойових дій.