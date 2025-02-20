"Є більшість складників": припинення вогню в Україні можливе до кінця 2025 року, — Буданов (відео)

Начальник ГУР каже, що попри діаметрально протилежні позиції сторін у російсько-українській війні режим припинення вогню цілком імовірний.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов припускає, що припинення вогню в Україні можна досягнути у 2025 році. Про це він сказав в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнулі Фатуллаєву.

Кирило Буданов відповів на питання про припинення вогню в Україні цього року. На відео з 8:26.

Журналіст запитав у голови української розвідки, чи бачить він особисто можливим припинення вогню в російсько-українській війні до кінця цього року.

"Я думаю, що так", — відповів Буданов.

На його думку, попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, цього року вдасться прийти до режиму припинення вогню.

"Наскільки це буде довго та ефективно — це інше питання. Але я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складників, щоб це трапилося", — додав начальник ГУР.

Нагадаємо, 19 лютого в інтерв’ю польському виданню Defence24 Кирило Буданов говорив, що Україні без США "буде дуже важко" продовжувати бойові дії. Також він зазначив, що, на його думку, співпраця між Вашингтоном і Києвом є "двосторонньою і взаємовигідною".

Крім того, на тлі переговорів американської та російської делегацій у Саудівській Аравії та заяв президента США Дональда Трампа про Україну Буданов звернувся до українців із лаконічною заявою. Він написав у своєму акаунті в Telegram: "Вистоїмо".