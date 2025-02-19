"Люди трошки не розуміють реалій": припинення вогню не означає закінчення війни, — ОП

Радник Михайло Подоляк попередив, що Росія може продовжити "повзучу агресію", якщо припиняться лише бої, а не війна. Політик наголосив, що швидке перемир'я не дасть довготривалого миру.

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18 лютого у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій Росії й США, після яких американський держсекретар Марко Рубіо заявив про необхідність компромісів з обох сторін задля досягнення миру. 19 лютого у коментарі "РБК-Україна" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що припинення вогню не дорівнює завершенню війни.

Про припинення вогню — з 18:05

"І що далі? Припинення вогню — це означає фінал війни? Якщо виходити з точки зору, що люди трошки не розуміють реалій і трошки не розуміють, що таке війна і хто є агресором, то тоді так, ти припинив війну, вийшов і сказав: "дивіться, ми припинили війну, все круто". Але це ж означає, що війна не припинилася насправді", — пояснив він.

Політик попередив, що в такому разі РФ продовжуватиме "повзучу агресію" й збільшуватиме її проти європейських країн. Він згадав слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Європа не є суб’єктом і за жодних обставин не сидітиме за столом переговорів. Подоляк запевнив, що до сталого миру це точно не приведе.

"Тут же головне що? Рубіо ж говорить про це. Ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть там частково задоволені тим, що є припинення вогню. І ми хочемо отримати довготривалий мир, який не приведе через 2-3 роки до наступного етапу війни чи до наступної ескалації", — наголосив Подоляк.

З його слів, швидше припинення вогню, тим паче на умовах країни-агресори, — це "точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін високо оцінив результати переговорів в Ер-Ріяді й заявив, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася від діалогу з Європою чи Україною". Очільник Кремля висловив готовність повернутись до мирних перемовин.

Керівник ГУР Кирило Буданов наголосив на необхідності зберегти підтримку США. З його слів, Україні без американської допомоги буде "дуже важко", а розв’язана Росією війна має значення для усього Заходу.