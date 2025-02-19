"Люди немножко не понимают реалий": прекращение огня не означает окончание войны, — ОП

Советник Михаил Подоляк предупредил, что Россия может продолжить "ползучую агрессию", если прекратятся только бои, а не война. Политик подчеркнул, что быстрое перемирие не даст долговременного мира.

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18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций России и США, после которых американский госсекретарь Марко Рубио заявил о необходимости компромиссов с обеих сторон для достижения мира. 19 февраля в комментарии "РБК-Украина" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что прекращение огня не равно завершению войны.

О прекращении огня — с 18:05

"И что дальше? Прекращение огня — это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий и немножко не понимают, что такое война и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: "смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле", — пояснил он.

Политик предупредил, что в таком случае РФ будет продолжать "ползучую агрессию" и увеличивать ее против европейских стран. Он вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Европа не является субъектом и ни при каких обстоятельствах не будет сидеть за столом переговоров. Подоляк заверил, что к устойчивому миру это точно не приведет.

"Здесь же главное что? Рубио же говорит об этом. Мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично довольны тем, что есть прекращение огня. И мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, скорее прекращение огня, тем более на условиях страны-агрессора, — это "точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной".

Напомним, президент РФ Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров в Эр-Рияде и заявил, что Россия якобы "никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной". Глава Кремля выразил готовность вернуться к мирным переговорам.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил необходимость сохранить поддержку США. По его словам, Украине без американской помощи будет "очень трудно", а развязанная Россией война имеет значение для всего Запада.