"Один у полі не воїн": Буданов заявив, що Україні без США "буде дуже важко"

Керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що співпраця між Києвом і Вашингтоном має двосторонній і взаємовигідний характер.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю польському виданню Defence24 висловився про майбутню військову та політичну підтримку України з боку США та Європи. Він зазначив, що без допомоги Америки Україні буде складно.

Буданов наголосив на необхідності збереження підтримки Вашингтона:

"Скажемо відверто — без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", — сказав очільник ГУР МО України.

За його словами, співпраця України і США є "однозначно двосторонньою і взаємовигідною".

Буданов зазначив, що війна, яку веде Україна, має значення не лише для нашої держави, а й для всього західного світу, адже від її результату залежить безпека Європи.

"Що стосується Європи, то без України неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої у найбільшій війні після Другої світової", — вважає керівник української розвідки.

Буданов додав, що Україна сподівається на подальший розвиток і поглиблення тісної співпраці з Польщею.

"Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми сподіваємося на мудрість наших народів та урядів", — зазначив він.

Нагадаємо, 19 лютого начальник ГУР МО Кирило Буданов опублікував оптимістичний допис на тлі останніх новин про переговори щодо війни в Україні та заяв Дональда Трампа.

Видання Fortune писало, які ресурси України хоче Дональд Трамп за військову допомогу США.