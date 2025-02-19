"Вистоїмо": Буданов звернувся до українців на тлі переговорів у Саудівській Аравії і заяв Трампа

Керівник української розвідки Кирило Буданов зробив лаконічну заяву. Він переконаний, що український народ вистоїть.

Related video

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до українців на тлі останніх подій. У своєму офіційному Telegram-каналі у середу, 19 лютого, він написав лаконічний допис.

"Вистоїмо", — коротко зазначив керівник української розвідки.

Переговори у Саудівській Аравії

18 лютого в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, відбулися переговори між представниками США та Росії. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф, який також курує контакти з РФ. Від Росії були присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров і головний радник Володимира Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков. України та представників Європи на зустріч не запросили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не був поінформований про ці переговори і не визнає жодних домовленостей щодо України без її участі.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має підтримку лише 4% українців. За його словами, Росія атакує міста України навіть не наполовину своїх бойових можливостей.

Дональд Трамп також заявив, що хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним до кінця лютого.