Не будемо визнавати: Зеленський висловився про переговори РФ і США у Саудівській Аравії

Президент зазначив, що держава не була поінформована про ці перемовини, а будь-які дискусії, що стосуються України без її представників, не можуть мати результату та не будуть визнані офіційним Києвом.

Related video

Україна не долучатиметься до переговорів у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних рішень, ухвалених без її безпосередньої участі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо перемовин в Ер-Ріяді між представниками РФ та США, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна не братиме (участі — ред.). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (такими — ред.), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", — сказав глава держави.

Говорячи про зустріч представників США та РФ у Саудівській Аравії, Зеленський зазначив, що це є двостороннім процесом, і якщо в цих країн є питання для обговорення, вони мають на це право. За його словами, подібні консультації відбувалися і раніше, але лише зараз про це "стали публічно говорити".

Зеленський заявив, що його запланований офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться у вівторок, 18 лютого, не пов’язаний із переговорами між представниками Сполучених Штатів і Росії. Він також додав, що під час зустрічі зі спадковим принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, має намір дізнатися деталі цих перемовин.

Окремо Зеленський заявив, що планує обговорити можливість зниження цін на нафту. На його думку, найкращі можливості для цього має колишній президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе", — вважає президент України.

Нагадаємо, 16 лютого до Саудівської Аравії прибула делегація українських урядовців, щоб підготувати візит президента Володимира Зеленського.

18 лютого у Саудівській Аравії зустрінуться представники США та РФ. До Ер-Ріяду приїдуть глава МЗС РФ Сергій Лавров і радник російського президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Американську сторону на переговорах будуть представляти держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а також спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.