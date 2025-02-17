Трамп пішов на ключові поступки Путіну перед самітом у Саудівській Аравії, — CNN

За словами журналістів, час, протягом якого очільник Кремля залишався в статусі міжнародного ізгоя, добігає кінця, а угода щодо України, яка вже на відстані витягнутої руки, закріпить за РФ територіальні завоювання.

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Президент США Дональд Трамп пропонує главі Кремля Володимиру Путіну ключові поступки перед мирними переговорами щодо України в Саудівській Аравії. Адміністрація Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції російського лідера, зруйнувала єдність Заходу в цій війні в Україні та поставила під сумнів те, наскільки далеко США зайдуть у захисті Європи. Про це пише CNN.

Помічники Трампа також посилили побоювання, що президент США ухвалить практично будь-яку угоду з Путіним — навіть якщо вона буде поганою для України та континенту, чиї кордони знову перебувають під загрозою російського експансіонізму.

Припущення про те, що США виключать своїх європейських партнерів із мирних переговорів щодо України також викликали тривогу в столицях континенту, а Франція в понеділок скликала ключових лідерів на екстрену зустріч у Парижі.

Напередодні, 16 лютого, Трамп заявив, зустріч з Путіним може пройти "дуже скоро".

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"Ми рухаємося вперед. Ми намагаємося досягти миру з Росією, Україною, і ми дуже старанно працюємо над цим", — заявив він.

Неоднозначні повідомлення від адміністрації Трампа підігріватимуть побоювання в тому, що він погодиться на угоду з Путіним, яка узаконить незаконне вторгнення, а потім нав'яже його Україні. Хоча більшість експертів-реалістів у сфері зовнішньої політики визнають, що Україна не отримає назад усі землі, захоплені Росією, Трампа все ж таки критикували за те, що він упустив важелі впливу у своїй розмові з російським лідером.

Як і міністра оборони Піта Хегсета, який сказав, що мирна угода не включатиме шлях до членства в НАТО для України та що миротворчі війська США не будуть залучені. Побоювання посилилися через стрімку спробу Трампа минулого тижня повністю реабілітувати Путіна, обвинуваченого у воєнних злочинах, коли він просував зовнішньополітичні позиції Росії, а не Заходу. Наприклад, Трамп, схоже, прислухався до обґрунтувань Путіна для вторгнення в Україну і закликав його повернутися в групу промислово розвинених країн G8, з якої Росію було виключено через окупацію Криму 2014 року.

За словами журналістів, заяви нової адміністрації США тішать очільника Кремля. Час, протягом якого він залишався в статусі міжнародного ізгоя, добігає кінця, а угода щодо України, яка вже на відстані витягнутої руки, закріпить за РФ територіальні завоювання. Поділ, який Трамп ініціював всередині НАТО, узгоджується з однією з головних російських цілей у зовнішній політиці.

"Це все одно, що Великдень, Ханука, Різдво і день народження Володимира в один день. Шампанське ставлять охолодитися в холодильник, а інші пляшки відкорковуються", — заявив Олександр Габуєв, директор Carnegie Russia Eurasia Center.

Нагадаємо, що на тлі скликання екстреного саміту Макрона у Швеції заговорили про можливість виряджання військ в Україну.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія виступить посередником на переговорах США і РФ.