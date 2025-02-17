Трамп пошел на ключевые уступки Путину перед саммитом в Саудовской Аравии, — CNN
По словам журналистов, время, в течение которого глава Кремля оставался в статусе международного изгоя, подходит к концу, а сделка по Украине, которая уже на расстоянии вытянутой руки, закрепит за РФ территориальные завоевания.
Президент США Дональд Трамп предлагает главе Кремля Владимиру Путину ключевые уступки перед мирными переговорами по Украине в Саудовской Аравии. Администрация Трампа положила конец международной изоляции российского лидера, разрушила единство Запада в этом войне в Украине и поставила под сомнение то, насколько далеко США зайдут в защите Европы. Об этом пишет CNN.
Помощники Трампа также усилили опасения, что президент США примет практически любую сделку с Путиным — даже если она будет плохой для Украины и континента, чьи границы снова находятся под угрозой российского экспансионизма.
Предположения о том, что США исключат своих европейских партнеров из мирных переговоров по Украине также вызвали тревогу в столицах континента, а Франция в понедельник созвала ключевых лидеров на экстренную встречу в Париже.
Накануне, 16 февраля, Трамп заявил, что встреча с Путиным может состояться "очень скоро".Важно
"Мы движемся вперед. Мы пытаемся достичь мира с Россией, Украиной, и мы очень усердно работаем над этим", — заявило он.
Неоднозначные сообщения от администрации Трампа будут подогревать опасения в том, что он согласится на сделку с Путиным, которая узаконит незаконное вторжение, а затем навяжет его Украине. Хотя большинство экспертов-реалистов по части внешней политики признают, что Украина не получит обратно все земли, захваченные Россией, Трампа все же критиковали за то, что он упустил рычаги влияния в своем разговоре с российским лидером. Как и министра обороны Пита Хегсета, который сказал, что мирное соглашение не будет включать путь к членству в НАТО для Украины и что миротворческие войска США не будут задействованы.
Опасения усугубились из-за стремительной попытки Трампа на прошлой неделе полностью реабилитировать Путина, обвиняемого в военных преступлениях, когда он продвигал внешнеполитические позиции России, а не Запада. Например, Трамп, похоже, внимал обоснованиям Путина для вторжения в Украину и призвал его вернуться в группу промышленно развитых стран G8, из которой Россия была исключена из-за оккупации Крыма в 2014 году.
По словам журналистов, заявления новой администрации США радуют главу Кремля. Время, в течение которого он оставался в статусе международного изгоя, подходит к концу, а сделка по Украине, которая уже на расстояния вытянутой руки, закрепит за РФ территориальные завоевания. Разделение, которое Трамп инициировал внутри НАТО, согласуется с одной из главных российских целей во внешней политике.
"Это все равно, что Пасха, Ханука, Рождество и день рождения Владимир в один день. Шампанское ставят охладиться в холодильник, а другие бутылки открываются", — заявил Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center.
Напомним, что на фоне созыва экстренного саммита Макрона в Швеции заговорили о возможности отправки войск в Украину.
Также сообщалось, что Саудовская Аравия выступит посредником на переговорах США и РФ.