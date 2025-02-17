Ультиматум Украине и Европе. К чему ведет двусторонняя договоренность России и США

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Надо констатировать, что Трамп не просто возобновил диалог с РФ, который выводит Путина из (и ранее условной) игнорации со стороны западного мира, но и существенно подорвал принцип "ничего об Украине без Украины".

Чем опасны переговоры США и РФ один-на-один, без участия Украины и Европы?

Первое и самое очевидное — то, что Путин и Трамп вдвоем смогут очертить рамку (выгодную для России и в основном неприемлемую для нас), которую затем предложат Европе и Украине. Излишне говорить, что все должно было бы быть с точностью до наоборот: вместе с Европой и Украиной наработать платформу, с которой выйти на переговоры с РФ и поставить именно ее перед фактом. Билатеральные договоренности РФ и США, несомненно, и являются тем форматом, который так настойчиво добивался получить властелин Кремля. Транспарентные дискуссии за широким столом с США, Великобританией, Евросоюзом и дополнительно двумя-тремя лидерами ЕС (при которых все вместе бы наседали на Путина с требованиями и обвинениями), конечно, менее привлекательны для агрессора, чем соблазнительный вариант полутайно и заговорщицки "перетереть" имеющиеся проблемы с Трампом, а потом совместно давить на Украину и ЕС. Но наиболее опасно то, что такие переговоры вдвоем между РФ и США не ограничатся Украиной. Так, Россия уже применила (в разговоре Лаврова и Рубио) принцип расширения повестки дня, при котором "конфликт в Украине" стал одним из ряда пунктов к обсуждению (наряду с Ближним Востоком и рядом других вопросов). Это означает, во-первых, размытие фокуса. И, во-вторых, дает возможность России манипулировать Америкой. То есть, скажем, прийти к потенциальному согласию по неукраинским вопросам и таким образом приманить США всеобъемлющим рамочным соглашением, а тогда жестко отстаивать требования по украинской теме, угрожая в случае чего сорвать договоренности по остальным пунктам.

В этих условиях Украина, ЕС и Великобритания должны твердо и неотступно настаивать на участии в переговорах, касающихся их судьбы в первую очередь. США не очень хотят видеть нашу и Европы субъектность, но именно поэтому жизненно важно приложить усилия, чтобы заставить с нами считаться. Определяющее время и для нас, и для Европы в целом.

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