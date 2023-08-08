Родина-мать — совок или гордость? Как украинцам пересмотреть отношение к статуе в Киеве

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Загуглил "самые известные статуи" и "самые выдающиеся статуи" мира.

Гугл предлагает многочисленные рейтинги топ-5, топ-10 или топ-12 самых известных и выдающихся статуй/скульптур, созданных человечеством. Не скажу, что эти рейтинги являются объективными и отражают реальную художественную или любую другую ценность скульптур (преимущественно их создают туристические таблоиды). Тем не менее — это часть реальности для потребителей информации, и если рядовой искатель будет гуглить по тому же запросу, то получит то, что получит. Так что...

Первые места прогнозируемо занимает то Статуя Свободы из США, то головы с острова Пасхи, то Сфинкс из Гизы... Очень примечательно, что в главной тройке-пятерке почти каждого рейтинга можно найти... копенгагенскую Русалочку, которая нередко опережает и Аполлона, и Венеру.

Но что важно (и почему, собственно говоря, я это гуглил). Ни в одном из рейтингов — я просмотрел примерно дюжину из тех, которые первыми выдал Гугл, — нет нашей Родины-Матери. В конце концов, как и какой-либо другой статуи из Украины.

Зато волгоградская Родина-Мать присутствует в каждом втором топе (как единственная, представляющая Россию).

Выводов из этого на самом деле можно сделать с десяток (и то — на первый взгляд противоположных). Что бы я отметил?

Первое. Мы недостаточно представлены в культурном смысле на уровне массовой культуры в мире. Потому что если не в топ-5, то в топ-10 или в топ-12 — по крайней мере в некоторых таких рейтингах — мы должны были бы быть. И следует понять, что это — не столько вопрос наличия или отсутствия достойных произведений, сколько вопрос их продвижения и позиционирования. Вопрос бренда. Извините, но скульптура Русалочки настолько известна и популярна только благодаря сказкам и мультфильмам, то есть контексту. Внешнее относительно скульптуры добавляет ценности и самой скульптуре, а не наоборот.

Кому-то она может не нравиться, но она — украинская уникальность

Второе. Россия — присутствует. Однако — опять вернемся к предыдущему пункту: я не считаю, что волгоградская Родина-Мать настолько примечательна и выдающаяся сама по себе. Нет, есть основания полагать, что и ее присутствие в топах — это результат политического (в том числе и культурного и идеологического) влияния России, которая, безусловно, мощно себя продвигает в культурном и туристическом смыслах. Правдоподобно, что для составителей таких рейтингов — это своего рода дань уважения (а возможно и прямо профинансированная российскими деньгами задача) — обязательно включать в рейтинг самого выдающегося чего-либо среди прочего и "великую российскую культуру".

И третье. Собственно, о киевской Родине-Мать. Она чем-то хуже волгоградской с объективной точки зрения? Я не являюсь специалистом-искусствоведом, но склоняюсь к мнению, что дело все-таки в продвижении. В конце концов, Родина-Мать является самой высокой монументальной скульптурой в Европе, что уже само по себе довольно интересно. Но если Россия свою мать, конечно, всячески продвигала и продвигала, то мы своей десятилетиями скорее стеснялись и стыдились — конечно же, небезосновательно ("баба с мечом", "символ совка", "символ московского господства" и т.п.).

Но теперь, в наши дни, мы медленно подходим к интересному и неординарному выбору — и жаркие дискуссии в социальных сетях по поводу (не)возможности переосмысления статуи правят нам за тот спор, в котором (возможно) родится истина.

Итак, 1) переосмыслить произведение, увидев в нем (или создав для него) новые украинские смыслы и содержания — и начать активно его продвигать. Так, чтобы в конце концов 102-метровая скульптура на киевских холмах стала появляться в перечне "the most prominent statues", ярко сверкая нашим Трезубцем.

Или 2) прийти к пониманию, что чисто формальным изменением формы нельзя изменить (противную и противную украинской идее) сущность — и дальше настаивать на ее демонтаже.

С интересом буду наблюдать за дискуссией и (по крайней мере пока) не буду вмешиваться.

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