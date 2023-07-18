Родина-мать и новый герб. Нужно ли сейчас инвестировать миллионы на смену символики на памятнике в Киеве

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Замена советского герба на герб Украины на щите "Родины-матери".

Разбираемся.

Памятник хоть и местного значения, но можно сказать, уже народной любви.

Сильно он тоже мне не нравился до Майдана. Как-то к нам приехала Хелен Феби, куратор Йоркширского скульптурного парка, и говорит: вау какая красота. Мощная женщина. Европейцы вообще по-другому видят нашу историю. Она им экзотична.

Мы поставили тогда скульптуру Жауме Пленса "Дом Знаний" на холме ботанического сада Гришко так, чтобы они встретились в лучах солнца. И между ними возник некий стальной диалог прошлого и будущего, мужчины и женщины, застегнутой и свободной мысли. Тогда я впервые как-то на это посмотрела как на достояние.

Избавившись от материального объекта, прошлое не исправишь. Его можно/нужно только переосмыслить. Только разговаривать с ним. Стоит ли на него смотреть, чтобы переосмысливать? Совсем не обязательно, но эта конкретная скульптура (скульптура, не памятник, хотя прототип — конкретный человек), символизм делает ее скорее скульптурой. Соцреализм — часть нашей художественной традиции и практики. Нельзя просто взять и выбросить.

Также мне очень нравится, что именно женщина защищает Киев. Не в смысле чистого феминизма, а в смысле какой-то другой, немаскулинной энергии, которая также может присутствовать в борьбе именно как сила, давать сопротивление и злу и агрессии.

Так было — так будет

Честно говоря, я удивлена, что там до сих пор был советский герб. Серьезно? Но к счастью, война (дикое сочетание, но так и есть во многих процессах) это ускорила. Еще раз повод задуматься, сколько скелетов еще по шкафам. Но уже скорость набираем в разрушении пропаганды. Главное за этим — не разрушить историю, как это происходит, например, с мозаиками.

По эскизу — он немного грустный, но может, какие времена, такой и дизайн. Я бы конечно, несколько навалила креатива, ну хоть для того, чтобы поискать попытку уникального выражения, на контрасте с застывшей формой, что была. Ясно, что здесь сильно не отпляшешь, но можно хоть венком Нарбута обвить аккуратно. Пригласить хороших людей творческих, подумать вместе.

Деньги еще.

Здесь отдельная благодарность украинским бизнесам, что в войну не просто занимаются социальной ответственностью и полностью, 100% финансируют такие проекты. Без них сейчас нереально это сделать. Большие изменения возможны только там, где консолидированно работает государство, бизнес и общество. И нужны они сейчас.

Дополнительный символизм также в том, что металл, из которого женщина построена — из нержавейки Запорожстали. А к гербу добавят еще и с Азовстали. Там немного осталось, если правильно помню. Надо на хорошее дело. Такой символ несокрушимости. Стоит и будет стоять.

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