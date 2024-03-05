Vogue показал другую войну. Почему дискуссионная скандальная обложка - провокационная, но не плохая

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Обложка в Vogue не такая... Для меня эта реакция на новости — не о качестве продукта, а о разогретой сковородке, куда что ни кинь, все зашипит. У нас очень высокие ожидания от каждого, кто посягает на создание и фиксацию новой истории, потому что высокие ожидания от нас самих, у государства, у общества. Мы никому не даем спуска. Держим эту разогретую сковородку в одной руке, другой что-то туда набрасывая.

Но вопрос не в том, что накидывать, а в том, как долго можно держать вытянутую руку со сковородкой. Давайте по существу и закроем тему.

Обложка провокационная, но не плохая. Сделана она не для того, чтобы нас удовлетворить и тем более нам понравиться. А чтобы вызвать реакцию. Но не только у нас. Да, мне бы тоже хотелось, чтобы это был украинский фотограф, например. И чтобы не было романтизации войны, как, собственно, и самой войны. А еще мне бы хотелось, чтобы о нас не забывал мир. И, к сожалению, никто не хочет перепостить и публиковать грустные сюжеты. Нужно искать новую и новую форму. Vogue ищет.

Если мы подбиваем все под один стандарт — в данном случае, стандарт ожиданий оголенного нерва украинского общества, чтобы он соответствовал единой идее, единому способу репрезентации — это называется пропаганда, даже если она положительная. Вместо этого, можно дать немного больше воздуха тем, кто творит ради полифонии мыслей и попыток отрефлексировать эту войну разными способами. Расширить для них эту магистраль социального принятия, если мы согласны с главным.

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