Vogue показав іншу війну. Чому дискусійна скандальна обкладинка – провокаційна, але не погана

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Обкладинка в Vogue не така… Для мене ця реакція на новини — не про якість продукту, а про розігріту сковорідку, куди що не кинь, все зашипить. В нас дуже високі очікування від кожного, хто зазіхає на створення і фіксацію нової історії, бо високі очікування від нас самих, в держави, в суспільства. Ми нікому не даємо спуску. Тримаємо цю розігріту сковорідку в одній руці, іншою щось туди накидуючи.

Але питання не в тому, що накидувати, а в тому, як довго можна тримати витягнуту руку зі сковорідкою. Давайте по суті і закриємо тему.

Обкладинка провокативна, але не погана. Зроблена вона не для того, щоб нас задовольнити і тим паче нам сподобатись. А щоб викликати реакцію. Але не тільки в нас. Так, мені б теж хотілося, щоб це був український фотограф, наприклад. І щоб не було романтизації війни, як, власне, і самої війни. А ще мені б хотілося, щоб про нас не забував світ. І на жаль, ніхто не хоче перепощувати і публікувати сумні сюжети. Потрібно шукати нову і нову форму. Vogue шукає.

Якщо ми підбиваємо все під один стандарт — в цьому випадку, стандарт очікувань оголеного нерва українського суспільства, щоб він відповідав єдиній ідеї, єдиному способу репрезентації — це називається пропаганда, навіть якщо вона позитивна. Натомість можна дати трішки більше повітря тим, хто створює заради поліфонії думок і спроб відрефлексувати цю війну в різні способи. Розширити для них цю магістраль соціального прийняття, якщо ми погоджуємося з головним.

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