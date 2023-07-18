Батьківщина-мати та новий герб. Чи потрібно зараз інвестувати мільйони на зміну символіки на пам'ятнику в Києві

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Заміна радянського герба на герб України на щиті "Батьківщини-матері".

Розбираємось.

Пам'ятник хоч і місцевого значення, але можна сказати, вже народної любові.

Сильно він теж мені не подобався до Майдану. Якось до нас приїхала Хелен Фебі, кураторка Йоркширського скульптурного парку, і каже: вау яка краса. "Мощна" жінка. Європейці взагалі по-іншому бачать нашу історію. Вона для них екзотична.

Ми поставили тоді скульптуру Жауме Пленса "Дім Знань" на пагорбі ботанічного саду Гришка так, щоб вони зустрілись у променях сонця. І між ними виник такий собі сталевий діалог минулого і майбутнього, чоловіка і жінки, застібнутої і вільної думки. Тоді я вперше якось на це подивилась як на надбання.

Позбавившись матеріального об'єкту, минуле не викреслиш. Його можна/треба тільки переосмислити. Тільки розмовляти з ним. Чи варто на нього дивитись, щоб пересомисляти? Зовсім не обов'язково, але ця конкретна скульптура (скульптура, не пам’ятник, хоч прототип — конкретна людина), символізм робить її радше скульптурою. Соцреалізм — частина нашої художної традиції і практики. Не можна просто взяти і викинути.

Також мені дуже подобається, що саме жінка захищає Київ. Не в сенсі фемінізму чистого розуму, а в сенсі якоїсь іншої немаскуліної енергії, яка також може бути присутня в боротьбі саме як сила, давати опір і злу і агресії.

Так було — так буде

Чесно кажучи, я здивована, що там досі був радянський герб. Серйозно? Але, на щастя, війна (дике сполучення, але так і є в багатьох процесах) це прискорила. Ще раз привід задуматись, скільки скелетів ще по шафах. Але вже тільки швидкість набираємо в руйнуванні пропаганди. Головне за цим — не зруйнувати історію, як це відбувається, наприклад, з мозаїками.

Щодо ескізу — він трішки сумний, але може які часи, такий і дизайн. Я б звісно, дещо навалила креативу, ну хоч для того, щоб пошукати спробу унікального висловлювання, на контрасті з застиглою формою, що була. Ясно, що тут сильно не відпляшеш, але ж можна хоч вінком Нарбута обвити акуратно. Запросить хороших людей творчих, подумати разом.

Гроші ще.

Тут окрема вдячність українським бізнесам, що у війну не просто займаються соціальною відповідальністю і повністю, 100% фінансують такі проєкти. Без них зараз нереально це зробити. Великі зміни можливі тільки там, де консолідовано працює держава, бізнес і суспільство. І потрібні вони зараз.

Додатковий символізм також в тому, що метал, з якого жінку збудовано — з нержавійки Запоріжсталі. А до гербу докинуть ще й з Азовсталі. Там небагато залишилось, якщо правильно пам'ятаю. Треба на хороше діло. Такий символ незламності. Стоїть і буде стояти.

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