Газоны вместо дронов. Почему в воюющей Украине армия не получает всего, что можно

Related video

Сегодня я с другом сидел на скамейке возле озера.

Мы говорили о жизни и ситуации на фронте, вспоминали погибших и приближающуюся годовщину по каждому из них.

Рядом сидела какая-то женщина, вклинилась в разговор и... нет смысла все пересказывать, но она как-то очень просто, по-человечески, со слезами на глазах спросила:

- Объясните мне, почему мы, на 1,5 года войны до сих пор скидываемся на дроны и антидронные ружья?

Я не знаю, как так совпало, но по дороге домой, в машине я слушал интервью на радио Марии Берлинской.

Там она как раз в унисон рассказала о том, как россияне нарастили производство дронов; как Украина с шутками о "свадебных дронах", фактически, на порядок отстала в этом вопросе; насколько это опасно; как всем во власти вроде бы и не фиолетово, но воз и ныне там, а Россия составляет те ударные дроны уже десятками тысяч в месяц.

Мы действительно сейчас наблюдаем крупнейшую в истории человечества войну дронов, и создается впечатление, что таки да — у кого дронов будет больше, тот и победит.

Потому что та же бронетехника, которую мы получаем от Запада, выжигается дронами на раз-два.

Не говоря уже о пикапах.

Но пишу я этот пост не для того, чтобы срезюмировать — "Берлинская сказала, что сейчас ситуация катастрофическая в отличие от того, что там говорит телемарафон" (потому что все так и есть).

То, насколько трудно нашим воинам на фронте — известно каждому волонтеру, кто общается с боевыми бригадами, каждой матери, отцу, женам, мужьям, детям всех наших бойцов, что на передовой.

Пишу я это потому, что мне больше всего срезонировала мысль Марии в конце интервью.

О гербе на монументе, о музее Голодомора и о брусчатке на Хмельницкого.

Я бы сюда еще добавил ремонт кольцевой дороги в Киеве с новым газоном на разделительной полосе, повсеместное перекладывание гранитных бордюров на новые гранитные бордюры и прочий бред имени крепких хозяйственников и участников будущих политических гонок.

Извините, я же молчал по этому поводу сколько мог, но смотрю, что это не только меня удивляет.

Ситуация именно потому и катастрофическая, что мы не только воюем против мощного государства, которое еще достаточно не ослабло, а потому, что почему-то кто-то в высших кабинетах решил, что война завершена.

И все-таки газоны могут подождать... Фото: Shutterstock

Когда надо было срезать бюджетные расходы, то Вы не переживайте — тем же ученым порезали все очень сильно.

Так же было, уверен, и с кучей других бюджетных сфер.

О блокировке налоговых накладных различных частных бизнесов в этих фейсбуках не читал только ленивый.

О запрете иметь прибыль подрядчиков МО по мнению госаудита — тоже.

Вернуть акцизы на топливо? Сейчас.

Коммунальные платежи? Секундочку.

Государству на войну нужны деньги. Это все ясно и понятно.

Волонтеры и общество именно поэтому и закрывают критические потребности бойцов собственными силами, потому что лишних средств у государства — ноль.

Пикапы, дроны, лопаты, маскетки и куча других позиций — все за общественный счет.

Но на дороги, памятники, газоны, стадионы, а ведь еще есть аллеи-вышиванки — на это все деньги, оказывается, есть...

Простите за мою наивность... Я не заканчивал академий управления государством, не был в помощниках депутатов и имею крайне упрощенное понимание процессов, но...

А можно засунуть в задницу пешеходный мост из ниоткуда в никуда, объяснив инвесторам, что пусть нам лучше приобретут дроны?

А можно засунуть в задницу брусчатку на Хмельницкого, направив эти средства на централизованную закупку пикапов — новых, с завода — и комплектование ими батальонов?

А можно третий слой асфальта — безусловно нужный — на Окружной настелить тогда, когда станет ясно, что по нему гарантированно будет кому ездить?

А можно деньги частного инвестора вместо безусловно нужного герба направить на подготовку инженеров, которые будут собирать станции РЭР, РЭБ, дроны, антидронные ружья?

О полумиллиарде на музей Голодомора — при том, насколько мне болит эта тема — я вообще промолчу.

Это же сюрреализм.

Каждая гривна — это жизнь на фронте. Это не фигура речи.

Да, нельзя страну поставить на паузу.

Да, трудно провести грань, где что-то точно надо, хоть и война, а от чего-то можно отказаться.

Но ведь когда идиотизм ситуации зашкаливает — есть ли кто-то взрослый в Минфинах, бюджетных комитетах, Минобороны, который схватится за голову, хлопнет папкой по столу и завопит: "Вы тут одурели все со своими барабанами и овощерезками что ли?".

Я не помню, кто это сказал — или Матяш, или Сайгон — война стремительно превращается в АТО-2.

Не надо так.

Второй раз страна такого не выдержит.

Сейчас уже стоит нытье, что беженцы имеют все меньше намерений возвращаться, а с АТО-2 ситуация вообще рискует превратиться в безнадежную.

Я проще скажу — если кого-то сильно смущает состояние брусчатки на Хмельницкого или герб на монументе вот прямо сейчас, то у этого "кого-то" очевидные проблемы с трезвой оценкой реальности.

И там или время выключать телевизор с телемарафоном, или время общаться с правоохранительными органами, госаудитом, налоговой, таможенниками, экономистами из СБУ, ГБР, НАБУ и кучи других инстанций, имя которым Легион.

Извините, если кого-то демотивировал или ошарашил, но сил никаких нет наблюдать этот кринж.

Спасибо каждому бойцу, который продолжает выгрызать метр за метром.

Спасибо каждому волонтеру, который продолжает конвертировать сборы в полезные штуки, и каждому донатору, кто, несмотря на странность ситуации, продолжает донатить.

Рассвет близко, но землю ему навстречу вращают ВСУ.

Не стоит об этом забывать.

И лишние несколько миллиардов некритических расходов им бы очень помогли.

А теперь за работу.

Пусть ваша ночь будет тихой.

Источник

Важно