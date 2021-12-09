Цифры – не с потолка. Почему украинских историков не устраивают "10 миллионов" жертв Голодомора

Тут всплыла очень неприятная история, связанная с Голодомором. Если коротко — получается так, что официальные украинские власти в своей коммуникации с миром по количеству жертв Голодомора пользуются, вероятно, сфальсифицированными данными. Сфальсифицированными в большую сторону.

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"Ну, не в меньшую же? В чем проблема?" – можете спросить Вы.

Проблема серьезная. Того же толка, что и "украинцы — родом из Атлантиды", "украинцы выкопали Черное море" и "Иисус Христос был украинцем".

Первым "колокольчиком", что с этой темой что-то не так, стал пост Марка Мельника, где он фактически обвинил Музей голодомора в распространении сфальсифицированной книги о голоде 1932-1933 гг. .

Далее я увидел пост о массовом увольнении работников упомянутого музея и другой трэш

А вот 1 декабря (руки пришли прочесть только сегодня) вышло письмо-обращение от уже целого ряда хороших ученых-историков, где они основательно объясняют, как нашу историю фальсифицируют.

Как можно понять из письма, никакие научные исследования не подтверждают цифру в 10,5 млн., а ревльные подтвержденные оценки варьируются от 2,6 до 5 млн. погибших.

И Украинский институт национальной памяти, и Институт истории Украины НАН Украины, и Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины – не могут найти обоснования 10,5 миллионам жертв.

Прочтите внимательно письмо и посмотрите на подписантов (верхнюю часть списка, потому что ниже подписываются уже все желающие).

Честно говоря, я совершенно не разбираюсь в этих исследованиях, с некоторыми подписантами у меня напряженные отношения, однако лично у меня сомнений не возникает: у профессионального научного сообщества существует консенсус, по крайней мере, по вопросу правильности изучения темы Голодомора.

А то, чем сейчас пользуется в своей коммуникации официальное Украинское Государство – это данные, взятые из справочника под назвнием "Потолок".

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Хуже всего, если действительно фальсификаторы оказывают давление на ученых с требованием увеличить число жертв, если действительно называют их "рукой Кремля", потому что те не согласны завышать число погибших, то у меня возникают вопросы к фальсификаторам, не являются ли они "рукой из болот".

Казалось бы, враги должны всячески умалять число погибших, но это фактически невозможно, потому что рубец от Голодомора слишком велик, чтобы его игнорировать.

Поэтому тактика совершенно другая — ложными преувеличенными рассказами о последствиях Голодомора наконец-то посеять сомнения в способности Украины правдиво что-то доказывать миру.

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В общем, обратите внимание, что и такие вещи происходят.

Отдельно отмечу. Фальсификация данных в условной физике или химии – приведет к катастрофам и сотням или тысячам жертв. Фальсификация гуманитарных исследований приводит к гибели миллионов.

Минкульт пока выражает обеспокоенность и об окончательной официальной позиции пока речь не идет. Будем наблюдать.

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