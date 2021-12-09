Цифри — не зі стелі. Чому українських істориків не влаштовують "10 мільйонів" жертв Голодомору

Тут випливла дуже неприємна історія, пов'язана з Голодомором. Якщо коротко — виходить так, що офіційна українська влада у своїй комунікації зі світом за кількістю жертв Голодомору користується, ймовірно, сфальшованими даними. Сфальшованими у більшу сторону.

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"Ну, не меншу ж? У чому проблема?" — Ви можете запитати.

Проблема серйозна. Того ж штибу, що і "українці — родом з Атлантиди", "українці викопали Чорне море" та "Ісус Христос був українцем".

Першим "дзвіночком", що з цією темою щось не так, став пост Марка Мельника, де він фактично звинуватив Музей голодомору у поширенні сфальшованої книги про голод 1932-1933 років. .

Далі я побачив пост про масове звільнення працівників згаданого музею та інший треш.

А ось 1 грудня (руки дійшли прочитати тільки сьогодні) вийшов лист-звернення від цілої низки хороших вчених-істориків, де вони ґрунтовно пояснюють, як нашу історію фальсифікують.

Як можна зрозуміти з листа, жодні наукові дослідження не підтверджують цифру 10,5 млн., а підтверджені ретельні оцінки варіюються від 2,6 до 5 млн. загиблих.

І Український інститут національної пам'яті, і Інститут історії України НАН України, та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи НАН України – не можуть знайти обґрунтування 10,5 мільйонам жертв.

Прочитайте уважно лист і подивіться на підписантів (верхню частину списку, тому що нижче підписуються всі охочі).

Чесно кажучи, я зовсім не розуміюся на цих дослідженнях, з деякими підписантами у мене напружені стосунки, проте особисто у мене сумнівів не виникає: у професійної наукової спільноти існує консенсус, принаймні щодо правильності вивчення теми Голодомору.

А те, чим зараз користується у своїй комунікації офіційна Українська Держава – це дані, взяті з довідника під назвою "Стеля".

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Найгірше, якщо справді фальсифікатори чинять тиск на вчених з вимогою збільшити кількість жертв, якщо дійсно називають їх "рукою Кремля", тому що ті не згодні завищувати кількість загиблих, то у мене виникають питання до фальсифікаторів, чи не є вони "рукою з боліт".

Здавалося б, вороги повинні всіляко применшувати кількість загиблих, але це фактично неможливо, бо рубець від Голодомору занадто великий, щоб його ігнорувати.

Тому тактика зовсім інша — хибними перебільшеними розповідями про наслідки Голодомору нарешті посіяти сумніви щодо здатності України правдиво щось доводити світові.

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Загалом, зверніть увагу, що такі речі відбуваються.

Окремо зазначу. Фальсифікація даних в умовній фізиці чи хімії – призведе до катастроф та сотень чи тисяч жертв. Фальсифікація гуманітарних досліджень призводить до загибелі мільйонів.

Мінкульт поки що висловлює стурбованість і про остаточну офіційну позицію поки що не йдеться. Спостерігатимемо.

Першоджерело.