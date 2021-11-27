Изобретая жертвы. Почему политические игры вокруг Голодомора дискредитируют память о трагедии

В начале 1980-х годов в научном обороте появился термин "изобретенная традиция". Он относился к устойчивой, регулярно повторяемой совокупности символических действий и ритуалов, внедряемых в общественную жизнь государством или социальными группами. К изобретенной традиции, получившей массовое распространение в эпоху становления наций, относится большое количество явлений.

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Ее проявления, с которыми мы имеем дело часто или почти каждый день – это исполнение государственного гимна (и сам гимн), государственный флаг, герб, другие символы нации и государства, например Марианна во Франции, килт в Шотландии или зооморфные символы (русский медведь, французский петух, английский бульдог и т.п.)

Одна из наиболее распространенных форм изобретенной традиции – памятные и символические даты. День независимости, день защитника отечества, годовщины революций, битв, побед и поражений – все это имеет важное значение для формирования национальной идентичности.

День памяти жертв голодоморов и сам Голодомор – как совокупность стереотипных, канонических представлений об историческом событии – типичный пример изобретенной традиции. Памятная дата была учреждена указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. Тогда она называлась "День памяти жертв голодоморов" (она включала памятование массового голода 1921-1923 годов и 1946-1947 годов). В 2000 году Кучма изменил ее название на "День памяти жертв голодомора и политических репрессий", а в 2004 – на "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". В 2007 году Виктор Ющенко вновь переименовал дату: на "День памяти жертв голодоморов" — он был сторонником идеи, согласно которой советская власть организовала серию голодоморов против украинцев по этническому признаку.

В течение приблизительно пятнадцати лет вырабатывались и утверждались государством символические и ритуальные практики памятования этого события. Само слово "Голодомор" появившееся в публичном пространстве Украины в период "перестройки", вошло в язык официальных документов, школьных учебников и медиа. Стараниями государства оно вошло и в тексты официальных документов международных организаций (Holodomor) и в язык научных исследований. В школах проводятся "уроки Голодомора", создаются музеи Голодомора.

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Точно так же по инициативе государства синонимом Голодомора стало слово "геноцид". В ноябре 2006 года, к годовщине голода 1932 – 1933 годов хотя и со скрипом, но был принят специальный закон, согласно которому Голодомор – это геноцид. С тех пор депутатами было предпринято четырнадцать попыток ввести уголовную или административную ответственность или за отрицание Голодомора или за отрицание Голодомора как геноцида.

В последнюю субботу ноября ежегодно проводятся официальные церемонии – возложение венков к памятникам Голодомору представителями власти, панихиды, в которых принимают участие представители разных вероисповеданий, и менее официальные мероприятия, вроде акций "Зажги свечу". В стране официально зарегистрировано более семи тысяч памятников, памятных знаков и мест, посвященных Голодомору.

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В-общем, можно с уверенностью утверждать, что Голодомор как символ исторического события, массового голода 1932 – 1933 годов стал неотъемлемой частью официально признанной, утвержденной и поддерживаемой государством традиции. Более того, эта традиция приобрела черты сакральности, Голодомор, как комплекс канонических представлений и ритуальных практик, приобрел у части украинцев черты гражданского культа.

У этого культа есть свои священнослужители, верующие и охранители. Они следят за тем, чтобы публичные суждения об историческом событии соответствовали определенным канонам и борются с ересью и еретиками, отступающими от священных предписаний. Среди этих служителей – люди вполне гражданских профессий – дипломаты, научные работники, учителя, государственные служащие, литераторы, юристы и т.п., в подавляющем большинстве те, кого "кровавый коммунистический режим" называл работниками умственного труда.

Именно в этой среде зарождаются и продвигаются в общество идеи, которые противоречат самой сути Голодомора как изобретенной традиции.

Упомянутый выше закон 2006 года принимался, кроме прочего, для "консолидации и развития украинской нации". Тем не менее, проблема голода 1932 – 1933 годов периодически появляется на поверхности общественной жизни усилиями адептов Голодомора как гражданской религии – далеко не в том виде, который способствовал бы консолидации и развитию.

Однако тех, для кого тема стала не только предметом культа, но и неплохим карьерным лифтом, или средством обеспечения собственных жизненных потребностей, или вполне удачно монетизируемым политическим капиталом, общественный консенсус относительно Голодомора невыгоден. Превращение Голодомора в привычную традицию – прямой путь к превращению этих адептов в своеобычных функционеров, получающих скромную зарплату и видимых обществу в регулярные годовщины.

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Возможно, именно поэтому мы периодически становимся свидетелями не слишком громких, но заметных скандалов, связанных с радикальными инициативами, исходящими из этой среды. Среди тем, довольно агрессивно продвигаемых в публичном пространстве – количество жертв голода 1932 – 1933 годов.

Многолетние старания историков и демографов, подсчитывавших все возможные потери, дают максимальную цифру в 4,5 млн потерь от голода в 1931 – 1934, вызванных избыточной смертностью и падением рождаемости. Общая цифра прямых демографических потерь во всем Советском Союзе (голод был и в Российской Федерации, Белоруссии, Казахстане) оценивается в 7 — 8 миллионов.

Эти цифры не устраивают тех, для кого Голодомор – культ и политическое мероприятие.

Еще недавно они настаивали на цифре в 7 – 10 миллионов украинцев, замученных "кровавым коммунистическим режимом" — игнорируя доводы как научно-рационального, так и этического характера. В 2008 году диаспорная номенклатура из Всемирного конгресса украинцев постановила считать правильной цифру в 7- 10 миллионов жертв. В 2016 году конференция местных жрецов постановила "считать установленными научно на сегодня потери от Голодомора-геноцида 1932 – 1933 годов по меньшей мере 7 миллионов – в УССР и 3 миллиона – за пределами УССР".

И вот совсем недавно это же сообщество развернуло публичную кампанию под названием "10,5" — опираясь на якобы "новые данные" они настаивают на том, что именно столько миллионов украинцев стали жертвами голода 1932 – 1933 годов. Впрочем, судя по всему, это не предел, оттуда же можно услышать разговоры о 15 миллионах…

Зайдите на сайт Национального музея Голодомора-геноцида – посмотрите. В прямом смысле – "мало не покажется". Напомним, что в 1930 году, накануне голодной катастрофы, население Украины составляло чуть меньше 30 миллионов…

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Всех, кто высказывает недоумение или пытается призвать опомниться, всех, кто пытается апеллировать к здравому смыслу или научным аргументам, представители этого сообщества немедленно клеймят как "агентов Кремля", не гнушаясь самыми пошлыми демагогическими приемами. Они же прибегают к "научным" аргументам, которые на поверку оказываются скверно сверстанными фальсификациями и фейками. Недавний каминаут одного из представителей этого сообщества, обидевшегося на то, что его обманули с деньгами, дает вполне ожидаемый материал для размышлений об этой адовой кухне.

Не хотелось бы впадать в морализаторство, но невозможно не отметить поразительной семантической и моральной глухоты этих ударников мемориальной нивы.

Они совершенно не замечают того обстоятельства, что их абсурдная погоня за цифрами повторяет именно те самые практики которые привели к голоду: любой ценой выполнить план по цифрам! Дать рекордные показатели!

В свое время Виктор Ющенко устраивал публичные порки главам администраций разного уровня, "не выполнивших план" по учету жертв Голодомора. Добивался правильных цифр от демографов. Поручил СБУ провести следствие, которое в результате установило то, что можно было прочитать в школьном учебнике. Добивался криминализации "отрицания Голодомора", когда его уже никто не отрицал кроме горстки городских сумасшедших.

Сейчас его клоны в том же духе добиваются выполнения и перевыполнения плана по количеству жертв, устраивают безобразные хэппенинги и скандалы, напоминающие драку на похоронах, продуцируют пропаганду, выдержанную в самых худших советских традициях, опошляя созданную относительно недавно традицию – памятование жертв одной из самых страшных трагедий в истории Украины. Дискредитируя саму идею достойной памяти и чествования, демонстрируя украинцам и всему миру весьма прискорбный уровень общей культуры.

Все это происходит накануне печального дня. И это весьма печально.