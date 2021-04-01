Странная история. Что не так с политикой памяти в Украине

Финансируемый из бюджета Украинский культурный фонд оплатил создание интерактивной карты "Поход на Восток. Как ОУН воевала во всех уголках Украины". Кликаете на город и читаете о героической борьбе украинских националистов.

Мне тоже интересно, я беру и кликаю, скажем, на Винницу. Читаю про героя Степана Янишевского: "будучи замначальника полиции Винницы, передавал ОУН деньги и ценности, которые полиция конфисковала у спекулянтов и преступников".

Степан Янишевский — нацистский военный преступник, полицай, соучастник массового убийства около 30 тысяч евреев Винницы. Деньги и ценности о которых говорится — это награбленное у евреев перед смертью имущество. Но об этом в тексте ничего нет. Янишевского казнили в 1948 году.

Важно

Линия раскола. Где начинается и где заканчивается Украина

Если вы кликнете на Луганск, то узнаете о герое освободительной борьбы Максиме Бернацком — редакторе выходившей в городе во времена немецкой оккупации газеты "Нове життя".

1 ноября 1942 года, в день массового убийства евреев Луганска, Бернацкий разместил в своей газете анекдот под названием "Мошки и Соломошки": "Калинин разговаривает с селянами: "Ну, как вы боретесь с вредителями сельского хозяйства?" Крестьяне не понимают, о каких вредителях идет речь. "Ну вот, например, с долгоносиком, с мошками, — поясняет Калинин. — А, Мошки, — обрадовались селяне, — да если бы нам позволили, то и с Мошками и Соломошками мы бы в один миг расправились".

Борца за независимую Украину, нацистского коллаборанта Бернацкого казнили в 1945 году.

И так со всеми остальными персонажами — ни одного слова об участии в преступлениях.

Эта интерактивная карта — очередной фейк отбеливающий преступления ОУН за государственные деньги. Но, сколько бы они не потратили денег, как бы не оправдывали преступников — все бесполезно — правду не скрыть!

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Публикуется с согласия автора.