"Рынок геноцидов". Чем вредит Украине фальсификация данных о жертвах Голодомора

По Голодомору. Исторический "Ликбез" спокойно принимает вызов по поводу обвинений в "пророссийской деятельности", потому что достали уже "патриотические" фальсификаторы истории. Я еще терпел немного, но сейчас оно меня как-то достало.

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Это связано с очередным Днем памяти голодоморов, который отмечается в этом месяце. Нашего Геннадия Ефименко какой-то пан прописал в украинской Википедии, как пророссийского автора и "фальсификатора истории Украины" из-за его (и не только его) оценки статистики жертв голода 1932-1933 годов.

И это связано с выходом новой "официальной книги о голодоморе", в которой много не только лжи, но и того, что историками известно, как понятия "искажения" и "фальсификация", которые могут реально повредить Украине.

"Ликбез" – структура неполитическая, и потому прошу не считать это какой-то политической конъюнктурой. Это при всех властях бывает. Поэтому прошу простить мне некоторые категорические суждения, но я же – не зарплате (Институт истории не считается). Меня лично всегда раздражало создание "торгов" и "биржи" на "акциях" по большим человеческим трагедиям, которые унесли миллионы живых и превратили их в мертвых. Трагедии были, и большие. Но "рынок геноцидов" — это самое позорное явление для потомков жертв этих геноцидов. Не потому, что их не было, а из-за сочинения и фальсификации цифр: КОТОРЫЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОГРОМНЫЕ.

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Поэтому врать, придумывать, преувеличивать в этой области – это значит ничем не отличаться от Гитлера, для которого люди были лишь цифрами или даже отсутствовали, как цифры.

Ты придумал лишние (условно) два миллиона жертв — а это могли бы быть твои предки, и тебя бы не было.

Но я оставляю анализ этичности (особенно научной, я уже не говорю об обычной человеческой) таких вещей на совести авторов, потому что у меня нет полномочий такое судить.

И теперь вернемся к началу. Никакого участника "Ликбеза" никто не может назвать "пророссийским", поскольку мы осуждены в РФ как экстремистская и террористическая организация, российским официальным судом, и это решение есть в Интернете (Наримановский районный суд Астраханской области, который на территории РФ осуждает такую категорию организаций).

Но ситуация хуже: "пророссийскостью" манипулируют в жанре "сокращение числа жертв Голодомора", что якобы выгодно России.

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Говорю от себя (точно) и (надеюсь) своих коллег, как людей, которые с популяризацией истории Украины были в 50 городах и селах Украины, не считая контрактных воинских частей и ВМС. Мы с 2014 года издали более 60 книг по истории Украины, которые распространялись по восточным областям и армии.

Мы много где были, многое слышали и немало увидели. Поэтому мы хорошо понимаем разницу между искренней популяризацией истории и бизнесом на ней. (От себя лично говорю, что я считаю последнее банальной проституцией без пола и гендера).

ПОЭТОМУ КОНКРЕТНО:

1) Попытки СОЗНАТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ количества жертв голода 1932-1933 годов без опоры на надежные исторические источники и статистику являются дискредитацией украинской исторической науки и украинского государства, поскольку вообще подвергают сомнению украинскую статистику. Это вредит международному признанию акта геноцида и будет способствовать российской пропаганде.

2) Попытки сознательного уменьшения количества жертв Голодомора без опоры на надежные исторические источники и статистику являются дискредитацией украинской исторической науки и украинского государства, поскольку вообще подвергают сомнению украинскую статистику. Это вредит международному признанию акта геноцида и будет способствовать российской пропаганде.

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ЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ "ЛИКБЕЗА": Мы хотим сохранить имя каждого человека, который тогда погиб. Поэтому нам не хочется их придумывать.

И поэтому значение Голодомора не в вымышленных цифрах, а в восстановлении каждой фамилии и имени. Вот это и есть наша сила, потому что каждый украинец является не составляющей статистики, не цифрой, а человеком. Который не вписываеится "единичкой", а имеет Ф.И.О.

В завершение. Только адекватные и проверенные цифры — залог правдивой статистики жертв голодомора, по поводу чего "Ликбез" может выйти на любую публичную дискуссию, основанную на фактах и ​​возможности изложить свою позицию. Нашим представителем является Геннадий Ефименко.

Сейчас таких дискуссий будет много, но мы готовы к этому. Нас оскорбляет восприятие научно обоснованной позиции, как "пророссийской", если оно не ориентировано на поддержку какой-либо текущей политики каких-либо президентов, министров, директоров институтов, заместителей директоров, заведующих отделами, которым пришел гонорар за "увеличение статистики". Затем они радикально изменят свою позицию, возможно, при других обстоятельствах, и начнется ее "уменьшение".

У профессиональных историков и демографов статистика от изменения политической ситуации не меняется. Она либо обоснована, либо нет.

Первоисточник.