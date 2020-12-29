Слава нації! Смерть ушанкам! Как во Львове киевлянину дали по шапке с красной звездой

Прекрасная новогодняя история. Тинэйджер приехал погулять по красивому городу. Ему стало холодно, мерзла голова, и он купил на уличной барахолке армейскую ушанку с кокардой.

Старый Львов — город маленький. Поэтому, маршрут тинэйджера пересекся с путем следования некоего "ветерана АТО" и по совместительству депутата местного совета.

Бдительное око ветерана-депутата зафиксировало несоответствие аутфита тинейджера высоким требованиям закона о декоммунизации (неоднократно морально и юридически убитого не только украинскими юристами, но и Венецианской комиссией). Ветеран-депутат осуществил "гражданское задержание" и вызвал полицию.

Была задействована целая "следственно-оперативная группа". Прибывшие на место циничного преступления альгвазилы, по мнению деперана-ветутата, не проявили должного понимания серьезности происходящего, о чем он поспешил поведать всеми доступными ему средствами.

По его настоянию, нарушителя дальше задержали, составили протокол, и, если я не ошибаюсь, открыли уголовное дело по ст. 436 УК. (санкция по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы — Ред). В-общем, тинейджер, по мнению депурана-вететата не репу свою грел, а занимался распространением символики и пропагандой тоталитарного коммунистического режима.

Интересно, как весь этот кретинизм подает пресса. Например, известное информагентство напирает на тот факт, что циничый нарушитель идеологических устоев молодой украинской государственности является "русскоязычным киевлянином".

Видимо, подразумевается, что украиноязычный тернопольчанин ни за что не пойдет на такое безнравственное деяние. Ну, разве что, облачится в доспехи дивизии СС Галичина — это можно, ведь дивизия никакого отношения к не менее запрещенному тем же вышеупомянутым законом нацистскому режиму не имела.

Забавно, что во Львове, при этом, на уличных барахолках действительно можно купить такие шапки и много чего другого, что бдительные ветедепутаты и просто сознательные граждане и, наконец, доблестные правопохоронные органы вкупе с нашей блистательной юстицией могут истолковать, как пропаганду и распространение.

Список жертв зловонного творчества и мелкотравчатого цинизма творцов закона о декоммунизации (обратите внимание — никто, в том числе, сами творцы, не называют его законом о декоммунизации и денацификации) пополнился еще одним несчастным.

Надеюсь, у него, в отличие от предыдущих жертв, найдется грамотный адвокат, который наконец взует всех тех политических и моральных кретинов, которые все это устроили.

Напоминаю: упомянутый закон ВР принимала за несколько минут. Закон, декриминализирующий ношение советской армейской ушанки с кокардой, написанный во исполнение замечаний Венецианской комиссии, пролежал без движения в ВР три года, и так и не был принят.

Слава нації! Смерть ушанкам!

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