Испытание на громкость: что нужно сделать с любителями безумных гонок на улицах городов Украины

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Я, наверное, рассказывал эту историю, но где-то летом 22-го года мы с побратимом были на заправке.

Это как раз было время, когда на дорогах снова появились "герои" на громких машинах и мотоциклах. Когда под Киевом была канонада в марте 22-го года, то было не так дискомфортно, как от неожиданных прострелов хромированных прямотоков на светофорах.

Так вот. Как раз завершал заправку мотоциклист на каком-то мощном чем-то. Он завелся и дал газу. Побратим сорвался с буса и бросился к парню в мотообмундировании, которое бы мало в той ситуации могло ему помочь. Доспехи спасают от скорости, но не защитят от контуженого человека. Я едва успел вцепиться в друга и повиснуть на нем (друг больше меня в 1,5 раза), потому что была бы беда.

Состоялась короткая перепалка.

Мотоциклист мало что понял и обиженно, но тихонько, поехал с заправки.

Сегодня я нашел владельца машины с прямотоком, которая позавчера во время тревоги громко проехала по нашей улице. Это заняло сутки, но все реально, если сильно зол.

Пообщались. Я был очень вежливым. Парень извинился, не стал ничего отрицать и оправдываться. Пообещал, что такого больше не будет, а машина уже выставлена на продажу.

На самом деле, чувствую, что в ближайшее время или у кучи СТО станет больше работы по возвращению таких машин к заводским нормам по шуму, или же на условном авториа тюнингованные тачки подешевеют.

(Потому что толку тебе от машины, которая все время стоит в гараже).

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Я скажу больше.

Мы лично имеем опыт по возврату машины с прямотоком, которую подарили на ВСУ, к заводскому глушителю.

Во-первых, машина военных не должна греметь на все окрестности. Во-вторых, на шумной машине очень трудно ездить. Когда ты делаешь работу, а не реализуешь мечту подростка, то от гула начинает гудеть голова. В-третьих, нормальный глушитель — это первое же уважение к контуженному (в прямом и переносном смысле) обществу, где дети вздрагивают ночью от любого непривычного звука.

Владельцам шумных машин и мотоциклов, которые, наверное, обратили внимание, что на них в последнее время стало больше жалоб, должны знать две вещи:

Это не спланированная акция. Просто Вы достали. А вот то, что системно во время тревог громкие машины начинают гонять по городу — на это должно было бы обратить внимание СБУ. Потому что нормальный такой фактор по дестабилизации общества. Возможно, уроды не все. Просто не все наигрались в нидфорспид. Но достаточно нескольких проплаченных клоунов с прямотоками, чтобы проблемы возникли у всего этого специфического сообщества любителей бессмысленного (абсолютно) тюнинга.

Уважаемые, не стесняйтесь находить героев асфальта и вежливо объяснять, что так нельзя.

Вопрос же здесь к нардепам, когда они предоставят все рычаги полномочий полиции (потому что она сейчас рассказывает, что полномочий наказывать за громкость тупо нет), чтобы вежливое общение не превратилось в нечто неправильное в демократическом обществе.

Хорошего дня.

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