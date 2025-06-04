3 шага к победе: как заставить всех поверить в то, что Россия проиграет войну

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ПЛАН ПОБЕДЫ

Из трех пунктов.

Победа в войне наступит тогда, когда мы наконец заставим РФ отказаться от своих планов по уничтожению Украины. Отказ от этих планов произойдет тогда, когда РФ и ее союзники и партнеры потеряют веру в возможность реализовать этот замысел. Вера в победу РФ исчезнет после серии военных поражений и ощутимого уменьшения ресурсов для войны.

Это в целом все, что надо в ближайшее время осознать нам и донести до друзей. Другой сценарий вряд ли будет.

***

Писал неоднократно, что РФ сильна не столько своим размером, жестокостью или оружием. РФ прежде всего сильна верой. Верой в собственное могущество, которое, несмотря на ряд военных поражений, все еще есть (вера, не могущество). Обратите внимание, какое у них настроение — "да когда мы уже будем воевать по-настоящему!", "долой врагов, которые не дают ударить по х-хлам как следует!" и тому подобное. Но реальность совсем другая — РФ при всех финансах еле может забирать у Украины по пару посадок на Донбассе.

Ну и весь мир. Все-таки тень предыдущих империй — российской и СССР — все еще присутствует вокруг РФ, плюс влитые в пропаганду и подкуп миллиарды долларов по всему миру делают свое дело. И мир все еще верит, что мы проиграем, а РФ выиграет.

Хотя никаких для этого объективных предпосылок нет. РФ проиграла нам войну на морском театре. На суше РФ не имеет никакой возможности делать успешные операции более чем тактического уровня. Спецслужбы, несмотря на колоссальное количество людей, работающих на ФСБ и ГРУ, не показывают убедительных результатов.

Мало быть сильнее и искуснее россиян. Здесь главное — убедить их и мир, что мы сильнее и искуснее. И за это будет вестись борьба в будущем.

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