Возвращение украинских джедаев: как операция "Паутина" изменила ход войны и мировую историю

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Включайте музыкальную тему из "Звездных войн". В Украине мы только что стали свидетелями эпической реальной версии фильма "Возвращение джедая".

Из девяти принципов войны, описанных Карлом фон Клаузевицем в его книге "О войне", внезапность часто приносит самые большие дивиденды. Она достигается "нанесением удара по противнику в такое время, в таком месте и таким способом, к которым он или она не готовы".

Именно так поступила Украина в воскресенье, проведя операцию под кодовым названием "Паутина". Украинские спецназовцы нанесли удары с помощью беспилотников по четырем стратегическим российским авиабазам — Белая, Оленья, Дягилево и Иваново, — которые разбросаны по всей России. По сообщениям, было уничтожено более 40 российских военных самолетов.

На оперативном видео видно, как горят два стратегических бомбардировщика Ту-95 "Медведь". Это его Владимир Путин использовал в прошлый четверг для запуска ракет по украинским гражданским населенным пунктам на всей территории Украины. Примечательно, что шесть из этих бомбардировщиков прилетели с авиабазы Оленья на севере России в Мурманске, недалеко от границы с Финляндией.

Досягаемость оружия Украины теперь столь же глубока, как и баллистических ракет Путина. Ким Чен Ын - партнер России по "Оси зла" - теперь тоже должен это учитывать. Белая находится всего в 2 000 километров от Пхеньяна, столицы Северной Кореи.

Даже не сомневайтесь: эти украинские глубокие удары — гениально проведенные путем проникновения беспилотников на территорию России и использования собственных грузовиков Путина для их запуска — являются переломным моментом в военной игре на многих уровнях.

И снова украинские инновации победили. Хотя в феврале в Овальном кабинете президент Трамп упрекнул украинского президента Владимира Зеленского, что "у вас нет карт", они, очевидно, есть. Зеленский и его генералы нанесли ошеломляющий удар по примерно 34 процентам российского флота стратегических бомбардировщиков, ответственных за запуск крылатых ракет по украинским городам.

Помимо возмездия за гибель украинских мужчин, женщин и детей, Зеленский также продемонстрировал этой операцией, что Киев обладает потенциалом для перехвата и глубоких ударов, чтобы нанести условное поражение российским силам в Украине - и изгнать их из оккупированных городов и областей.

Они также предвещают, от какого типа стратегических угроз Брюссель и Вашингтон должны быть способны защититься в будущем. В настоящее время НАТО — особенно ее гражданские населенные пункты и военные базы — очень уязвима для подобных атак беспилотников. В воскресенье Украина продемонстрировала отрезвляющую революцию в военном деле.

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Предложенный Трампом "Золотой купол" многие называли слишком далекой задачей, подобно пророческому щиту противоракетной обороны президента Рональда Рейгана в его программе "Звездных войн". Но сейчас это неожиданно очень нужное оборонительное средство. Если мы хотим выиграть время, чтобы создать и развернуть его не только против России, но и против растущего Китая, то Белому дому необходимо принять опыт Украины.

Мы давно предупреждали, что Киев не сможет победить, если США не позволят Украине атаковать цели на российской территории с помощью западных систем вооружения и боеприпасов. Бывший президент Джо Байден неоднократно совершал эту ошибку на протяжении всего своего срока. Поражение системы оружия в точке ее происхождения, а не сбивание отдельной ракеты в небе над Украиной — по меткому выражению генерал-лейтенанта армии США в отставке Бена Ходжеса, "убить лучника, а не пытаться сбить все стрелы" — единственный способ положить конец преднамеренным нападениям Путина на украинское гражданское население.

Защита неба также имеет решающее значение. Европейская инициатива Sky Shield, а также создание и поддержание интегрированной многоуровневой системы ПВО, подобной той, которую Израиль использовал для отражения атак иранских баллистических ракет и беспилотников в апреле и октябре 2024 года, являются важнейшими составляющими бесполетной зоны.

Команда Трампа и НАТО теперь могут это исправить. Украина только что резко обнажила "ахиллесову пяту" Путина, и теперь Белый дом может воспользоваться слабостью России и заставить Путина признать поражение в его так называемой "специальной военной операции" против Украины, продолжающейся уже три года.

Это означает, что Вашингтон, Лондон и Брюссель должны начать совместные операции по перехвату и нанесению глубоких ударов, чтобы убедить Кремль в невозможности выиграть войну, которую Путин начал в Украине.

У России есть две большие силы. Первая - это массовое использование пехоты и артиллерии, оказывающих неослабевающее давление, несмотря на почти миллион жертв. Второй - внушение страха гражданскому населению путем нанесения ударов и уничтожения деревень, поселков и городов.

Однако глубокий удар наносит поражение российским войскам и их линиям снабжения задолго до того, как они появятся на полях сражений в Украине. Он бьет по способности России финансировать и поддерживать свои военные усилия, включая ограничение стратегического эффекта от бомбардировок украинских городов. Результатом станет ведение осадной войны, в результате которой изолированная российская армия в Украине окажется неспособной продолжать боевые действия.

Воскресные удары по российским целям выявили критическое уязвимое место, которым Запад может воспользоваться. Путин думал, что у него есть все карты на переговорах в Стамбуле 2.0, но они были потеряны. Тем не менее, это не может быть одноразовой акцией - ее нужно продолжать, чтобы заставить вывести все российские войска из Украины.

Важно, что Украина только что продемонстрировала: она не будет ждать, пока Вашингтон и Брюссель начнут действовать. Влияние джедаев на Путина было незамедлительным. Встреча в Стамбуле в понедельник закончилась тем, что Украина перешла в наступление, предложив полное прекращение огня, обмен военнопленными в формате "всех на всех", возвращение похищенных Россией детей и освобождение всех гражданских лиц из российского плена.

Путин, играя, по сути, киношную роль галактического императора, хранит молчание. Значительная часть его стратегических бомбардировщиков была уничтожена или повреждена невидимой силой отважных украинских джедаев.

Иногда в реальной жизни вымышленные Люки Скайуокеры побеждают. Зеленский и его соотечественники-украинцы именно так и поступили. Команде Трампа и НАТО пора положить конец этому фильму и поставить крест на Путине и его "специальной военной операции" в Украине.

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