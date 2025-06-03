Повторить нельзя — но можно продолжить. Как сделать атаки на военные объекты РФ украинским видом спорта

Related video

А теперь сухие итоги по уничтожению стратегической авиации.

Операция блестящая, факт. Войдет в мировые учебники спецслужб. Хирургическая точность в оперативном искусстве. Шоу мирового уровня. Де-факто — дешевыми, хоббийными, гаражными средствами с условного радиорынка уничтожили технику из ядерной триады на миллиарды. Максимально использовали окно возможностей — одновременно, в нескольких местах, с эффектом неожиданности (на этом пункте Берлинская мысленно стоит с плакатом — "Я вам 11 лет говорила, что за дронами будущее!"). Безумный информационный эффект в считанные часы. Как внутри общества, так и вовне. Усиление боевого духа, единства. Укрепление переговорной позиции. Сильные аргументы в руки наших сторонников в мире — уважают сильных. Публичное унижение российских оккупантов. Демонстрация феерической разрухи и дыр в их системе безопасности. Личное унижение альфа-вожака. Создан прецедент. Спецслужбы всех стран мира сейчас всерьез задумались, как с этим дальше жить. Во многих западных странах проводятся срочные совещания на тему — "а если завтра из китайских торговых контейнеров вылетят дроны?" Повторить такое невозможно. Такие вещи делаются один раз. С определенными модификациями — максимум несколько раз. Враг быстро учится и тут же дает контрмеры. Теперь будет значительно больше проверок, защиты объектов — и значительно меньше возможностей для спецопераций. Также враг однозначно уже планирует разноплановые диверсии у нас — подрывы мостов, складов, военных объектов, активную дезинформацию, бунты, etc. На фронт это почти никак не повлияет, на фронте очень тяжело. Началось летнее наступление россиян. И они быстро продвигаются вперед. Но в наших силах их остановить и уберечь людей. Теми же дронами. Пусть хорошее настроение от офицеров СБУ дает вам силы быстро включиться и все лето передавать на фронт дроны!)

Важно

Ядерные силы РФ никто не атаковал: что на самом деле дала операция "Паутина"

P.S.

Такое шоу невозможно повторить. Это эксклюзив. Но возможно сделать ликвидацию военных объектов врага — национальным видом спорта.

Потому что есть еще сотни способов, уничтожать врага на его же территории умом и технологиями.

Создавайте свои дроны, если вам "нравицца как оно горит", учитесь летать, изучайте OSINT, стройте производства.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно