Повторить нельзя — но можно продолжить. Как сделать атаки на военные объекты РФ украинским видом спорта
Операция "Паутина" уникальна, повторить ее невозможно, но есть сотни других способов нанести ущерб военным объектам РФ, пишет волонтер и эксперт по дронам Мария Берлинская. Она призывает превратить это в украинский национальный вид спорта.
А теперь сухие итоги по уничтожению стратегической авиации.
- Операция блестящая, факт. Войдет в мировые учебники спецслужб. Хирургическая точность в оперативном искусстве. Шоу мирового уровня.
- Де-факто — дешевыми, хоббийными, гаражными средствами с условного радиорынка уничтожили технику из ядерной триады на миллиарды. Максимально использовали окно возможностей — одновременно, в нескольких местах, с эффектом неожиданности (на этом пункте Берлинская мысленно стоит с плакатом — "Я вам 11 лет говорила, что за дронами будущее!").
- Безумный информационный эффект в считанные часы. Как внутри общества, так и вовне. Усиление боевого духа, единства. Укрепление переговорной позиции. Сильные аргументы в руки наших сторонников в мире — уважают сильных.
- Публичное унижение российских оккупантов. Демонстрация феерической разрухи и дыр в их системе безопасности. Личное унижение альфа-вожака.
- Создан прецедент. Спецслужбы всех стран мира сейчас всерьез задумались, как с этим дальше жить. Во многих западных странах проводятся срочные совещания на тему — "а если завтра из китайских торговых контейнеров вылетят дроны?"
- Повторить такое невозможно. Такие вещи делаются один раз. С определенными модификациями — максимум несколько раз. Враг быстро учится и тут же дает контрмеры. Теперь будет значительно больше проверок, защиты объектов — и значительно меньше возможностей для спецопераций. Также враг однозначно уже планирует разноплановые диверсии у нас — подрывы мостов, складов, военных объектов, активную дезинформацию, бунты, etc.
- На фронт это почти никак не повлияет, на фронте очень тяжело. Началось летнее наступление россиян. И они быстро продвигаются вперед. Но в наших силах их остановить и уберечь людей. Теми же дронами. Пусть хорошее настроение от офицеров СБУ дает вам силы быстро включиться и все лето передавать на фронт дроны!)
P.S.
Такое шоу невозможно повторить. Это эксклюзив. Но возможно сделать ликвидацию военных объектов врага — национальным видом спорта.
Потому что есть еще сотни способов, уничтожать врага на его же территории умом и технологиями.
Создавайте свои дроны, если вам "нравицца как оно горит", учитесь летать, изучайте OSINT, стройте производства.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно