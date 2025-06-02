Ядерные силы РФ никто не атаковал: что на самом деле дала операция "Паутина"

Related video

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РФ НИКТО НЕ АТАКОВАЛ

Хочу внести ноту профессиональной трезвости в хор всеобщего восторга.

Да, безусловно, диверсионная операция выдающаяся и блестящая. Настолько точно скоординировать действия нескольких групп, которые находятся на огромном расстоянии друг от друга и от Украины, незаметно подготовить и задействовать столько разнообразного оборудования на территории врага — это что-то необыкновенное. Да еще и выполнить дело точно накануне переговоров в Стамбуле, чтобы поменять тональность на них — фантастика.

Таки можем, если хотим все — сверху донизу.

Но замечу, что никакого удара по ядерной триаде недоимперии не произошло. Потому что пораженные стратегические бомбардировщики имеют лишь формальное отношение к ядерным силам РФ. Реально их основу составляют ракеты большой и средней дальности наземного и морского базирования. А те устаревшие, еще советских времен "стратеги" были способны только на удары крылатыми ракетами по мирным городам Украины.

То есть в ходе диверсионной операции было уничтожено и повреждено большое количество средств террористической деятельности России.

Важно

Главный секрет операции "Паутина": как Украина технически организовала удар по аэродромам РФ

Также не надо увлекаться большой суммой убытков, которые понес агрессор. Потому что никто те самолеты восстанавливать не будет, потому что они отстают от мировых образцов на несколько поколений. Да и смысла нет. Обратите внимание: в последнее время количество крылатых ракет, которыми атакует враг и которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, существенно уменьшилось. Потому что благодаря современной НАТОвской авиации мы сбиваем их почти все.

Наибольший ущерб сейчас враг нанесет себе сам — когда по всей России начнут останавливать и шманать любые фуры.

В целом недоимперия делает ставку на захват нашей территории своей пехотой. И проблему этого ползучего вражеского наступления нам решить до сих пор не удается.

Таким образом, имеем совершенно неожиданную, очень своевременную блестящую спецоперацию, которая бьет точно в самое больное место России и Путина — в имперское величие, понты непобедимости и готовность воевать сколько надо.

А началось все, напомню, с того, как в марте 2023 года небольшой ФПВ-дрон беспрепятственно сымитировал атаку российского самолета радиолокационной разведки А50, который стоял в Беларуси на аэродроме в Мачулищах. И как же классно этот подход удалось масштабировать! Этот психологический удар по агрессору можно сравнить разве что с потоплением крейсера "Москва".

Но радикально на ход событий на фронте эта спецоперация не повлияет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно