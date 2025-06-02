Главный секрет операции "Паутина": как Украина технически организовала удар по аэродромам РФ

Related video

Предположительно FPV-дроны, которые использовались в операции, управлялись через мобильный интернет — в частности, через сети 4G или LTE. Это позволяло избегать использования традиционных радиоканалов и наземных станций управления. Благодаря современным мобильным сетям дроны имели достаточную пропускную способность для передачи видео с камеры в реальном времени и приема команд управления на расстоянии. Поэтому оператор дрона мог находиться где угодно за тысячи километров от места проведения операции.

Технически дрон был оснащен программно-аппаратным комплексом на базе открытой платформы ArduPilot, которая широко используется для беспилотников благодаря своей способности стабилизировать полет, работать автономно и функционировать при значительных задержках связи. На дроне был установлен LTE-модем с Ethernet-выходом, к которому подключался одноплатный компьютер типа Raspberry Pi или Orange Pi. Этот мини-компьютер принимал видеосигнал с камеры и передавал его оператору, а также посылал управляющие сигналы непосредственно на автопилот дрона через специальный порт.

Таким образом, дрон полностью контролировался через интернет, без необходимости в физическом присутствии человека поблизости. В этом случае настоящая эффективность операции заключалась не в самой технологии, а в ее организационной реализации.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно