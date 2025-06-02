Атака на российские аэродромы: как Украина устроила Путину Перл-Харбор

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Удары по аэродромам. Никакого ядерного ответа не будет.

Российские паблики начинают разгонять истории об ответном ядерном ударе. Это блеф. Путин трус. И он понимает, что такой удар уничтожит и его. Возможен ли удар "Орешником"? Если и возможен, то он не будет массовым. По уровню унижения эта история близка к посадке самолета Рустом на Красной площади в конце 80-х. Тогда одна из центральных газет вышла с заголовком: "Почему никто не застрелился". В этот раз никто не застрелится, но и таких заголовков не будет. Если коротко: российские власти проглотят. Так же, как проглотили крейсер "Москва", Крымский мост и Курскую область. И дальше будут говорить о том, что цели "СВО будут достигнуты". Кадровых изменений на верхах не будет также. Российские военкоры уже окрестили сегодняшний день российским Перл-Харбором. Пока трудно сказать, сколько самолетов пострадало и как это повлияет на боевое состояние российской авиации (да и я здесь не специалист). Я могу лишь сказать, что эта история, в отличие от Перл-Харбора, никак не повлияет на желание россиян подписывать контракты. И, что не менее важно, россияне не имеют возможностей восстановить потерянные самолеты. Напомню, что поврежденный в Беларуси полтора года назад А-50 до сих пор ремонтируется. Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн. Со всеми вытекающими последствиями для нашей войны.

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