Не учите нас жить, лучше помогите: о требовании Трампа отправить в отставку Зеленского
Не Трампу и не Маску решать, кто будет президентом Украины — это должен решать украинский народ, заявляет волонтер Мария Берлинская. Отношение к Зеленскому в стране очень разное, но в любом случае это законно избранный президент, и только народ может отстранить его от этой должности.
"Пора Украине обрести нового лидера", — хором повторили Трамп и Маск.
"Вести переговоры можно с кем угодно, но в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать", — повторяет Путин.
Итак, мы видим феноменальное единство: все трое хотят смены президента Украины.
Я не голосовала, не агитировала и не поддерживала Зеленского. Однако только украинцы могут решать, кого они хотят видеть новым лидером. Не президент/бизнесмен из США, не диктатор из России.
Мы действительно благодарны доброму и мудрому американскому народу за оказанную помощь. Нам очень жаль, что сейчас средства американских налогоплательщиков будут тратиться на убийства украинцев. В обмен на российский дизель.
Мы действительно благодарны Маску за "Старлинк" — это серьезно повлияло на ход войны. Нам жаль, что он до сих пор не хочет/не может включить его на территории России. Это дало бы нам возможность, например, уничтожить точки запуска ракет и реактивных БПЛА, нацеленных на нас.Важно
Нам жаль, что вместо того, чтобы открыть нам "Старлинк" над Россией, Трамп закупает тонны российского дизельного топлива, по сути вкладывая средства в пролитие баррелей украинской крови. Жаль, что разговоры о мире и справедливости — это просто сказки для бедных. А в реальности — большой геополитический театр лицемерия.
Я не голосовала, не агитировала и не поддерживала Зеленского. И вряд ли буду, если он снова пойдет на выборы. Это не отменяет одного конкретного факта — для всех нас он является законно избранным, легитимным президентом Украины. Такова воля народа.
Поэтому, когда я слышу, как нам пытаются снаружи указывать, что нам делать, у меня возникает одно желание.
Мы — народ, который уже 13-й год пытаются оккупировать и уничтожить; каждый день мы теряем сотни лучших из нас под постоянным ракетно-дроновым террором. Каждый день мы живем, как будто он последний.
Ответ вам, жители мирного континента, прост — пора вам заняться своими делами.
Мы, в отличие от россиян, не вмешиваемся в вашу внутреннюю политику. И вам точно не стоит вмешиваться в нашу.
Мы сами решим, когда пройдут выборы и кто станет президентом. Но это точно не ваше дело. Мы усвоили ваш урок — кто силен, тот прав, кто слаб — тот мертв.
Мы хотим и будем жить, поэтому с каждым днем становимся все сильнее. Без ваших советов.
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