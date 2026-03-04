Универсальные "Шахеды", новые "Паутины", единая сеть: что будет с дронами в ближайшие год–два

— Скажите, а что будет дальше по дронам?

— По каким именно дронам?

— Да по всем!

Еще никогда исследовательское поле не было настолько конкретизировано)

А если серьезно, сценарии могут быть разными. Важно принимать к рассмотрению по крайней мере наиболее вероятные.

Не претендую на истину в последней инстанции. Это чисто мое видение вероятных тенденций на следующие 1–2 года. Конечно, хотела бы ошибаться.

1. Использование "Шахедов/Герберов" и подобных БПЛА как универсальной платформы: ретрансляторы и построение mesh сетей, минирование, дрономатки, атаки гражданских объектов в режиме реального времени.

Усилятся атаки дронами на оптоволокне. Вполне возможно, другие дроны будут носителями, что сделает ударную "руку" еще длиннее".

Відео дня

У кого длиннее ударная "рука" и быстрее принятие решений (в том числе и из-за онлайн-управления, автономности, etc.), тот, безусловно, в более выгодной позиции.

2. Активное применение LTE для усиления воздушного террора.

Уверена, что уже сейчас где-то в России планируется операция еще более масштабная, чем наша "Паутина". Где операторы на расстоянии в тысячи километров смогут сотнями дронов одновременно атаковать наши критические объекты. Или полностью автономная работа БПЛА по нам.

В целом, автономных систем будет становиться все больше.

Одновременно будут развиваться и средства противодействия — рэб, механическая, лазерная, электромагнитная, etc.

3. В общем, все свои беспилотные системы враг будет пытаться завязать в единую координацию через ПО и mesh-сети.

Если объяснить проще — представьте армию беспилотных систем: воздушных, наземных, морских. Все они обеспечивают связь друг для друга и управляются на расстоянии в тысячи километров через единое программное обеспечение. Сидят дяди и пальцами на больших экранах устанавливают этим роботам задачи — например, куда именно атаковать именно сейчас.

Важно

"Реальные угрозы": российские дроны на оптоволокне впервые долетели до Харькова, — "Флеш" (видео)

И еще много чего другого, вероятно, будет. Об этом как-то в другой раз.

Нам бы по крайней мере к этому не мешало бы начать оперативно готовиться.

Потому что когда в небе над Украиной начнется фестиваль тысяч дистанционно управляемых или вовсе автономных систем — мы можем еще с ностальгией вспоминать 2025 год, "когда дронов было еще мало". А еще тысячи робособак и гуманоидов. С ностальгией, если не подготовимся.

Все силы страны необходимо направлять в MilTech — это единственное, что даст нам устоять.

Все умные люди должны направить свой интеллектуальный ресурс именно в эту сферу.

Просто нет ничего важнее, чем наша общая безопасность. Против нас — объединенные российско-китайско-иранские инженерные команды и предприятия. Суммарно это сотни тысяч людей, работающих на эту технологическую машину смерти.

Именно поэтому мы с нашей командой "воцерковляем" в технологии десятки тысяч людей, но этого мало. Надо просто адекватно оценить реальность, подготовиться и быть готовыми сдержать любое масштабное беспилотное роботизированное вторжение.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно