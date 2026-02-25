"Реальные угрозы": российские дроны на оптоволокне впервые долетели до Харькова, — "Флеш" (видео)

Российский дрон на оптоволокне впервые долетел до окраин Харькова, что является реальной угрозой, которая потребует технологического решения.

Выявление угрозы на основе радиоэлектронной разведки в этом случае не работает, пояснил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов

"Дрон врага на оптике долетел до северной окраины Харькова. Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", — написал "Флеш".

Он также обнародовал видео, на котором видно, как дрон на оптоволокне долетает до вывески с надписью "Харьков", замечает автомобиль, который едет по дороге, и начинает его преследовать. Видео обрывается на моменте, когда дрон влетает в гражданское авто.

"Интересно, чего их вдруг на Харьков потянуло оптикой? Наверняка какой-то коридор по земле укладки оптики нашли. 25 километров "лески" раскатать по густонаселенной земле, чтобы ее не порвали во время полета, тоже не просто", — подчеркнул "Флеш".

Расстояние, которое пролетели российские дроны на оптоволокне Фото: Соцмережі

Напомним, 24 февраля "Флеш" сообщил. что РФ бьет баллистическими "Искандерами", которые сошли с конвейера в 2026 году.

Фокус также писал о том, что дроны на оптоволокне выбили ВСУ из Курской области.