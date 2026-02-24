РФ бьет баллистическими "Искандерами", которые сошли с конвейера в 2026 году: какой выход для ПВО

Во время последних баллистических ударов по Украине Российская Федерация использовала ракеты "Искандер", которые сошли с конвейера в декабре 2025-январе 2026 года, сказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Их могут сбивать только американские PAC3 для Patriot, а возможности поставки этих ракет ПВО ограничены. Как Украина может выиграть в гонке баллистика-противоракеты?

Безопасность Украины зависит от PAC3 для ЗРК Patriot, которые поступают благодаря партнерам, при этом возможности ПВО зависят от наличия этих ракет и алгоритмов работы, пояснил "Флеш" в Telegram-канале. В то же время россияне наладили производство баллистики "Искандер" и почти не зависят от Запада, поскольку 90% комплектующих — с заводов РФ. По мнению эксперта, чтобы получить защиту от баллистики, Украина должна действовать в двух направлениях — получить собственные ракеты против баллистики и уничтожить экономические возможности Москвы изготавливать новые средства поражения.

Сообщение Бескрестнова появилось на следующий день после публикации интервью президента Владимира Зеленскому для медиа BBC, во время которого вспомнили об отказе Запада предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Между тем эксперт отметил, что одна из самых больших проблем украинцев — это баллистика РФ, против которой помогают только указанные американские ЗРК. Россияне наладили производство 60 ракет "Искандер" в месяц, и все их запускают по Украине. Ко всему, также есть ракеты С-300/С-400 [сбиваются в единичных случаях — ред.]

"Когда мы говорим о долгосрочной войне на истощение, то в плоскости проблем баллистики это выглядит как противостояние российского производства и мировой помощи Украине в области поставки нам ракет для Patriot", — говорится в заметке.

"Флеш" объяснил, каким может быть выигрыш в такой "гонке". По его мнению, во-первых, Украина должна, с одной стороны, разработать собственные средства против баллистики и, с другой, максимально защитить объекты инфраструктуры. Во-вторых, следует и дальше наносить удары по экономике РФ, чтобы Москва не имела возможности изготавливать ракеты.

"Производство баллистики достаточно дорогой процесс, чем меньше у противника будет финансовых ресурсов, тем меньше они произведут ракет", — считает советник министра обороны.

К сообщению Бескрестнова прикреплены два фото, вероятно, обломков баллистической ракеты "Искандер", которую РФ использовала во время одного из последних обстрелов.

Ракеты Искандер — обломок баллистики ВС РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ракеты Искандер — фрагмент корпуса баллистики ВС РФ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ракеты Искандер — детали

Отметим, Фокус писал о проблемах с изготовлением противоракет PAC3 для Patriot, которые являются единственной защитой от баллистических ракет "Искандер" ВС РФ. Аналитики портала Defense Expess подсчитали, что темпы изготовления PAC3 для Patriot — около 50 ед. в месяц, при этом США продают эти средства всем партнерам, которые имеют Patriot. При этом РФ в течение месяца выпускает по Украине, в среднем, по 60 ракет "Искандер": как выяснилось, сколько изготовили — столько запустили.

Между тем в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время особо массированного баллистического удара РФ 23 января в ПВО не было ракет для ЗРК Patriot. По словам главы государства, это произошло из-за задержки поставок из-за задержки оплаты партнерами. Ракеты должны были прийти за месяц до удара, но прибыли через сутки.

Напоминаем, 20 февраля медиа сообщили об ударе по Воткинскому заводу РФ, который производит ракеты "Искандер": чем достали цех на расстоянии тыс. км.