РФ б'є балістичними "Іскандерами", які зійшли з конвеєра у 2026 році: який вихід для ППО, — "Флеш"

Під час останніх балістичних ударів по Україні Російська Федерація використовувала ракети "Искандер", які зійшли з конвеєра у грудні 2025-січні 2026 року, сказав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Їх можуть збивати лише американські PAC3 для Patriot, а можливості постачання цих ракет ППО обмежені. Як Україна може виграти у перегонах балістика-протиракети?

Безпека України залежить від PAC3 для ЗРК Patriot, які надходять завдяки партнерам, при цьому можливості ППО залежать від наявності цих ракет та алгоритмів роботи, пояснив "Флеш" у Telegram-каналі. Водночас росіяни налагодили виробництво балістики "Искандер" і майже не залежать від Заходу, оскільки 90% комплектуючих — з заводів РФ. На думку експерта, щоб отримати захист від балістики, Україна має діяти у двох напрямках — отримати власні ракети проти балістики та нищити економічні можливості Москви виготовляти нові засоби ураження.

Допис Бескрестнова з'явився наступного дня після публікації інтерв'ю президента Володимира Зеленському для медіа BBC, під час якого згадали про відмову Заходу надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Тим часом експерт наголосив, що одна з найбільших проблем українців — це балістика РФ, проти якої допомагають лише вказані американські ЗРК. Росіяни налагодили виробництво 60 ракет "Искандер" на місяць, і усі їх запускають по Україні. До всього, також є ракети С-300/С-400 [збиваються в одиничних випадках — ред.].

"Коли ми говоримо про довгострокову війну на виснаження, то в площині проблем балістики це виглядає як протистояння російського виробництва і світової допомоги Україні в області постачання нам ракет для Patriot", — ідеться у дописі.

"Флеш" пояснив, яким може бути виграш у таких "перегонах". На його думку, по-перше, Україна повинна, з одного боку, розробити власні засоби проти балістики і, з другого, максимально захистити об'єкти інфраструктури. По-друге, слід і далі завдавати ударів по економіці РФ, щоб Москва не мала можливості виготовляти ракети.

" Виробництво балістики досить дорогий процес, чим менше у противника буде фінансових ресурсів, тим менше вони вироблять ракет", — вважає радник міністра оборони.

До допису Бескрестнова прикріплено два фото, ймовірно, уламків балістичної ракети "Искандер", яку РФ використала під час одного з останніх обстрілів.

Ракети Искандер — уламок баліститики ЗС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Ракети Искандер — фрагмент корпусу баліститики ЗС РФ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Ракети Искандер — деталі

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з виготовленням протиракет PAC3 для Patriot, які є єдиним захистом від балістичних ракет "Искандер" ЗС РФ. Аналітики порталу Defense Expess підрахували, що темпи виготовлення PAC3 для Patriot — близько 50 од. на місяць, при цьому США продають ці засоби усім партнерам, які мають Patriot. При цьому РФ протягом місяця випускає по Україні, в середньому, по 60 ракет "Искандер": як з'ясувалось, скільки виготовили — стільки запустили.

Тим часом у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час особливо масованого балістичного удару РФ 23 січня у ППО не було ракет для ЗРК Patriot. Зі слів глави держави, це сталось через затримку постачання через затримку оплати партнерами. Ракети мали прийти за місяць до удару, у натомість прибули через добу.

Нагадуємо, 20 лютого медіа повідомили про удар по Воткінському заводу РФ, який виготовляє ракети "Искандер": чим дістали цех на відстані тис. км.