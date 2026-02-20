У російській Удмуртії "Фламінго" прилетіли по заводу, що виготовляє двигуни для "Іскандерів" і "Орєшника" (відео)

У Республіці Удмуртія було атаковано акціонерне товариство "Воткінський завод", що виготовляє ракетні двигуни для російських ракет типу "Іскандер" та міжконтинентальної балістики (зокрема для ракет "Орєшник").

За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, удар по заводу в Удмуртії було здійснено за допомогою українських ракет "Фламінго". Про це увечері 20 лютого повідомили OSINT-аналітики.

Проєкт "КіберБорошно" пише, що "Фламінго" могли вдарити по виробничих цехах Воткінського заводу. Однак поки що офіційного підтвердження немає.

Аналітики також пишуть, що Воткінський завод — ключове підприємство російського військово-промислового комплексу (ВПК).

"Спеціалізується на виробництві балістичних ракет, зокрема МБР типу РС-24 Ярс та оперативно-тактичних комплексів 9K720 Іскандер. Фактично — один із базових виробників ракетного озброєння стратегічного та оперативного рівня в РФ", — йдеться у повідомленні.

Масштаби важливості заводу для росіян настільки важливі, що довкола нього викопані рови і периметр, зазначають OSINT-аналітики. Відстань від кордону України до цілі — близько 1500 кілометрів.

Тим часом Денис Штіллерман, співвласник компанії Fire Point, що виробляє ракети "Фламінго", загадково на тлі новини про "прильоту" по заводу в Удмуртії опублікував відео з пусками ракет. Він не уточнив, чи на відеоролику зображені сьогоднішні пуски по військових цілях у РФ.

"Відео без контексту. Контекст згодом", — написав Штіллерман.

Офіційного підтвердження атаки ракет "Фламінго" по підприємству на момент публікації не надходило. Російське Міноборони також не коментувало обстрілу.

