Дрони "Альфа" СБУ вдарили по нафтобазі "Великолукська": пробили антидронові сітки за 500 км, — ЗМІ

Спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України атакував нафтобазу "Великолукська" у Псковській області Російської Федерації, повідомили джерела медіа. Атаку провели за допомогою дронів, які пролетіли 500-600 км над європейською частиною Росії.

На місці ударів дронів СБУ зафіксували мінімум чотири вибухи, заявили анонімні співрозмовники медіа "Новини.Live". Почалась масштабна пожежа і жителів навколишніх будинків терміново евакуювали. При цьому влучанню не завадили антидронові сітки над резервуарами: їх пробили та вдарили по стратегічному об'єкту РФ.

"Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти", — уточнили в СБУ.

СБУ та РФ — деталі

Великі Луки, до яких долетіли дрони СБУ, — це місто Псковській області РФ, розташоване за 530 км від України (по прямій). Безпілотники, які дістались до нафтобази біля цього населеного пункту, пройшли непоміченими мимо засобів ППО у трьох-чотирьох областях — Брянської, Смоленської, Псковської і, можливо, Тверської. До всього, вони могли зачепити протиповітряну оборону Білорусі, оскільки шлях по прямій пролягав майже впритул до кордону.

СБУ та РФ — яка відстань до нафтобази "Великолукська" під Псковом Фото: Google Maps

Тим часом Міноборони РФ повідомило, що в ніч на 19 лютого росіян атакували 113 безпілотників, а засоби ППО працювали у шести областях. З переліку регіонів, які потрапили під удар дронів, бачимо, що вони прямували від північного кордону України через Брянськ і Псков на північ і дістались до Ленінградської області. В.о. губернатора Тверської області Віталій Корольов підтвердив наліт БпЛА, при чому перші два пристрої (з 12) знешкодили близько 20:30 (за Києвом).

СБУ та РФ — російське Міноборони про наліт дронів 19 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, 16 лютого стало відомо про серію ударів дронів "Альфа" СБУ по військовій техніці та важливих об'єктах ЗС РФ в тилу ворога. З'ясувалось, що по російських цілях відпрацювали безпілотники FP-2, які несуть 100 кг вибухівки. Під удар потрапили штаби та пункти управління, казарми ФСБ РФ, цех з виробництва дронів, склад боєприпасів тощо. Крім того, 17 лютого пресслужба відомства заявила про ураження нафтового термінала у порту "Тамань" біля селища Волна. На кадрах з місця подій — невелика заграва над резервуарами. Також військові нагадали, що це повторний удар: під час попереднього влучили по нафтоналивному стендеру, були поранені та загиблі.

Нагадуємо, у січні українські безпілотники дістали до Ільського НПЗ та заводу "Метафракс": місцеві жителі опублікували кадри влучання за 400 км від України.