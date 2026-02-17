"Альфа" СБУ вдарила по тилу РФ: що втратив ворог

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ здійснили нову серію ударів по військових об’єктах Росії в глибокому тилу. У результаті операції були знищені пункти управління, склади та інші ключові елементи військової інфраструктури Кремля.

Бійці "Альфи" завдали прицільних ударів по стратегічно важливих об’єктах військової інфраструктури РФ за лінією фронту, повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 17 лютого. Серед уражених цілей були місця дислокації особового складу РФ, а також виробничі та логістичні об’єкти ворога. Операція охопила низку ключових позицій:

"Серед уражених цілей:

• 4 штаби та командні пункти управління;

• 3 місця дислокації особового складу, в тому числі – спецпризначенців фсб рф;

• 1 об’єкт виробництва безпілотних літальних апаратів;

• 2 склади паливно-мастильних матеріалів;

• 2 позиції запуску БпЛА;

• 1 склад боєприпасів;

• 1 логістичний хаб;

• 4 командно-спостережні пункти;

• інші військові об’єкти".

Ураження зазначених цілей значно Ускладнює для Москви можливість управління підрозділами, забезпечення їх ресурсами та підготовку атак. Нічну атаку здійснили з використанням дронів "FP-2" компанії "Fire Point" із бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу результативність операції СБУ.

Нагадаємо, що вдруге у 2026 році безпілотники СБУ завдали удару по терміналу "Таманьнафтогаз", який розташований поблизу села Волна в Краснодарському краї. Поруч знаходиться порт "Тамань" із десятками резервуарів, розрахованих на зберігання до одного мільйона тонн газу, а також нафти й аміаку.

Раніше ми також інформували, що спецпідрозділ "Альфа" СБУ у 2025 році завдав авіації ФР збитків орієнтовно на один мільярд доларів. Відомство оприлюднило відео з добіркою ударів дронів по російських військових літаках. Вони були знищені просто на землі, не маючи змоги піднятися в повітря.