Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ осуществили новую серию ударов по военным объектам России в глубоком тылу. В результате операции были уничтожены пункты управления, склады и другие ключевые элементы военной инфраструктуры Кремля.

Бойцы "Альфы" нанесли прицельные удары по стратегически важным объектам военной инфраструктуры РФ за линией фронта, сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 17 февраля. Среди пораженных целей были места дислокации личного состава РФ, а также производственные и логистические объекты врага. Операция охватила ряд ключевых позиций:

"Среди пораженных целей:

- 4 штаба и командные пункты управления;

- 3 места дислокации личного состава, в том числе — спецназовцев фсб рф;

- 1 объект производства беспилотных летательных аппаратов;

- 2 склада горюче-смазочных материалов;

- 2 позиции запуска БпЛА;

- 1 склад боеприпасов;

- 1 логистический хаб;

- 4 командно-наблюдательных пункта;

- другие военные объекты".

Поражение указанных целей значительно усложняет для Москвы возможность управления подразделениями, обеспечение их ресурсами и подготовку атак. Ночную атаку осуществили с использованием дронов "FP-2" компании "Fire Point" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую результативность операции СБУ.

Напомним, что второй раз в 2026 году беспилотники СБУ нанесли удар по терминалу "Таманьнефтегаз", который расположен вблизи села Волна в Краснодарском крае. Рядом находится порт "Тамань" с десятками резервуаров, рассчитанных на хранение до одного миллиона тонн газа, а также нефти и аммиака.

Ранее мы также информировали, что спецподразделение "Альфа" СБУ в 2025 году нанесло авиации ФР ущерб ориентировочно на один миллиард долларов. Ведомство обнародовало видео с подборкой ударов дронов по российским военным самолетам. Они были уничтожены прямо на земле, не имея возможности подняться в воздух.