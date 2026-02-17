Дроны СБУ поразили терминал "Таманьнефтегаз": удар по резервуарам с 1 млн тонн нефтепродуктов

Второй раз в 2026 году беспилотники Службы безопасности Украины добрались до терминала "Таманьнефтегаз", расположенном возле села Волна в Краснодарском крае. Рядом построен порт "Тамань", территория которого заполнена десятками резервуаров для 1 млн тонн газа, также хранят нефть и аммиак. Чем интересен новый удар СБУ по стратегически важному объекту Российской Федерации?

В феврале 2026 года состоялась атака дронов подразделения "Альфа" СБУ на цели возле села Волна и терминалов порта "Тамань", сообщило медиа "Громадське" со ссылкой на источники в ведомстве. Отмечается, что удар нанесли по одному из крупнейших терминалов РФ на берегу Черного моря. При этом вместимость резервуаров — около 1 млн тонн сжиженного газа, заявили в СБУ.

Благодаря терминалам и резервуарам "Таманьнефтегаз" Москва имеет возможность продавать за границу нефть, газ и аммиак. Чтобы ограничить экспортные возможности РФ, дроны атаковали цели на берегу Черного моря, и это произошло второй раз в течение последних 30 дней. Уточняется, что предыдущий удар состоялся 20 января 2026 года. Позже информация о поражении подтвердилась и стало известно, что россияне понесли потери на 50 млн долл. Объекты, поврежденные в прошлый раз, — это технологические трубопроводы, через которые продукция доставляется к кораблям на причале, а также резервуары с газойлем и мазутом. Какие цели поразили 17 февраля, в СБУ не сообщили.

На Google maps можно увидеть особенности территории порта "Тамань", в котором взрывалось после ударов украинских дронов. Карта показывает, что село Волна расположено южнее терминалов. При этом ориентировочное количество резервуаров для разных видов продуктов — около 50 шт. ближе к трем причалам и еще около 40 — севернее рядом с еще одним причалом.

Взрывы в РФ — резервуары для нефти и газа в порту Тамань Фото: Google Maps

Российские власти утром 17 февраля подтвердили, что произошел на терминалах порта "Тамань" произошел пожар из-за атаки украинских дронов, и через несколько часов его якобы потушили. При этом добавляли, что предыдущая атака состоялась накануне, в ночь с 15 на 16 февраля. Между тем Генштаб ВСУ 15 февраля информировал об атаке на объекты возле поселка Волна.

"На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются", — написало командование.

В сети можно отыскать кадры одного из предыдущих ударов по стратегическому объекту РФ возле поселка Волна. На видео от СБУ — кадры сняты дронами за мгновение до попадания. Видим, как они прошли корабли у причалов и ударили по нефтеналивному стендеру. Также была информация, что от взрыва были раненые и погибшие.

Взрывы в РФ — что произошло в ночь на 17 февраля

Фокус писал о взрывах и пожарах в РФ, которые произошли 17 февраля и о которых сообщили в Силах обороны Украины. Под удар украинских донов попал Ильский НПЗ в Краснодарском крае и химзавод "Метафракс" возле Перми (в 1700 км от Украины).

Напоминаем, бойцы ССО рассказали об ударе по хранилищу ОТРК "Искандер" в Крыму и по другим важным целям на прифронтовых территориях.