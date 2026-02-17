Дрони СБУ уразили термінал "Таманьнафтогаз": удар по резервуарах з 1 млн тонн нафтопродуктів

Вдруге у 2026 році безпілотники Служби безпеки України дістали до термінала "Таманьнафтогаз", розташованому біля села Волна у Краснодарському краї. Поруч збудований порт "Тамань", територія якого заповнена десятками резервуарів для 1 млн тонн газу, також зберігають нафту та аміак. Чим цікавий новий удар СБУ по стратегічно-важливому об'єкту Російської Федерації?

У лютому 2026 року відбулась атака дронів підрозділу "Альфа" СБУ на цілі біля села Волна та терміналів порту "Тамань", повідомило медіа "Громадське" з посиланням на джерела у відомстві. Наголошується, що удар завдали по одному з найбільших терміналів РФ на березі Чорного моря. При цьому місткість резервуарів — близько 1 млн тонн зрідженого газу, заявили в СБУ.

Завдяки терміналам та резервуарам "Таманьнафтогаз" Москва має можливість продавати за кордон нафту, газ та аміак. Щоб обмежити експортні можливості РФ, дрони атакували цілі на березі Чорного моря, і це відбулось вдруге протягом останніх 30 днів. Уточнюється, що попередній удар відбувся 20 січня 2026 року. Згодом інформація про ураження підтвердилась і стало відомо, що росіяни зазнали втрат на 50 млн дол. Об'єкти, які вдалось пошкодити минулого разу, — це технологічні трубопроводи, через які продукція доставляється до кораблів на причалах, і також резервуари з газойлем та мазутом. Які цілі уразили 17 лютого, у СБУ не повідомили.

Відео дня

На Google maps можна побачити особливості території порту "Тамань", у якому вибухало після ударів українських дронів. Карта показує, що село Волна розташоване південніше терміналів. При цьому орієнтовна кількість резервуарів для різних видів продуктів — близько 50 шт. ближче до трьох причалів і ще близько 40 — північніше поруч з ще одним причалом.

Вибухи у РФ — резервуари для нафти та газу у порту Тамань Фото: Google Maps

Російська влада зранку 17 лютого підтвердила, що сталась на терміналах порту "Тамань" сталась пожежа через атаку українських дронів, і за кілька годин її начебто загасили. При цьому додавали, що попередня атака відбулась напередодні, в ніч з 15 на 16 лютого. Тим часом Генштаб ЗСУ 15 лютого інформував про атаку на об'єкти біля селища Волна.

"На території об'єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються", — написало командування.

У мережі можна відшукати кадри одного з попередніх ударів по стратегічному об'єкту РФ біля селища Волна. На відео від СБУ — кадри зняті дронами за мить до влучання. Бачимо, як вони проминули кораблі біля причалів та вдарили на нафтоналивному стендеру. Також була інформація, що від вибуху були поранені та загиблі.

Вибухи у РФ — що сталось в ніч на 17 лютого

Фокус писав про вибухи та пожежі у РФ, які стались 17 лютого і про які повідомили у Силах оборони України. Під удар українських донів потрапив Ільський НПЗ у Краснодарському краї та хімзавод "Метафракс" біля Пермі (за 1700 км від України).

Нагадуємо, бійці ССО розповіли про удар по сховищу ОТРК "Искандер" у Криму та по інших важливих цілях на прифронтових територіях.