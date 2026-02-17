Дрони атакували Ільський НПЗ та підлетіли до Алабуги: які масштаби руйнувань та пожеж (відео)

В ніч з 16 на 17 лютого безпілотники атакували південні регіони Російської Федерації, підпаливши Ільський нафтопереробний завод. Крім того, безпілотники долетіли майже до Уральських гір та загрожували хімзаводу зі сфери військовопромислового комплексу РФ, розташованому у Пермському краю. На відео з Кубані — установка АВК, горіння якої бачили здалеку. Які військові об'єкти опинились під ударом та які влучання приховала російська влада?

Атака дронів на РФ почалась, орієнтовно, близько 21 год 16 лютого, а перші вибухи та пожежі зафіксували вже о 1-2 год 17 лютого, показали дописи у Telegram-каналі Exilnova. Російські військові об'єкти атакували ударні та реактивні безпілотники, які загрожували і Казані, і Алабузі, і Пермі. Фокус зібрав інформацію про наліт на територію РФ.

Перша інформація про наліт дронів на південні регіони РФ з'явилась у мережі близько 1 год 17 лютого. У Exilenova написали, що у селищі Ільське в Краснодарському краї оголосили повітряну тривогу, а потім почалась пожежа на місцевому нафтопереробному заводі — на "Ільському НПЗ імені А. А. Шамара (ТОВ "КНГК-ІНПЗ"). На відео з місця подій — кадри з червоним небом над підприємством. Також зауважується, що вогонь палає на певній висоті, тому є ймовірність, що горить установка АВТ.

Відео дня

Ще одна можлива ціль БпЛА, які атакували військові об'єкти РФ, — це порт у Маріуполі, ідеться у дописі, який з'явився близько 1:55. Крім того, сигнал повітряної тривоги оголосили у Казані: на відео — близько п'яти спалахів у напрямку, як стверджують, місцевої підстанції. До всього, тривогу оголосили у Алабузі — місті у Татарстані РФ, в якому виготовляють "Шахеди", написали у каналі Drone Bomber.

Удари по РФ — загроза дронів для Алабуги у Татарстані, 17 лютого Фото: Скриншот

Дрони також дістались до Пермського краю та атакували хімзавод "Метафракс". З'ясувалось, що підприємство, розташоване у селі Губаха, потрапило під удар БПЛА, і на фото з місця подій — пожежа. Завод перебуває під санкціями, оскільки виробляє продукцію для російської армії (метанол, інші речовини), нагадали у каналі.

Удари по РФ — наслідки влучання дронів по заводу Метафракс, 17 лютого Фото: Exilenova+

Удари по РФ — деталі

Близько 21 год 16 лютого на каналі Dron Bomber з'явились орієнтовні напрямки польоту дронів Сил оборони, які атакували об'єкти на території РФ. У атаці брали участь ударні та реактивні БпЛА: орієнтовна кількість — близько 170 од. На інфографіці показали, що безпілотники полетіли на південні російські регіони і також перетнули східні кордони України у напрямку Казані та Пермі.

Удари по РФ — траєкторія руху БпЛА України в ніч на 17 лютого Фото: Dron Bomber / Telegram

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонин підтвердив наліт дронів на російський регіон. Посадовець запевнив, що люди не постраждали, але не уточнив, який об'єкт постраждав від удару. РосЗМІ "РИА Новости" повідомило, що внаслідок атаки БпЛА поранено двох росіян і почалась пожежа на нафтовому резервуарі на Кубані. Також зауважують, що палав Ільський НПЗ, але пожежу вже загасили.

Тим часом Міноборони РФ написало, що в ніч на 17 лютого росіян атакували 151 БпЛА, а зранку — ще 27. Основний напрямок — на південь: Чорне море (50 дронів), окупований Крим (38), Азовське море (29), Краснодарський край (18). На схід летіло 16 БпЛА, заявили росіяни. У ранковому звіті російське командування визнало, що чотири дрони дістались до Пермського краю.

На карті Google maps можна позначити точки, в яких було гучно через наліт дронів Сил оборони України в ніч на 17 лютого. Бачимо, що найдальша ціль, хімзавод у Пермському краї, розташована на відстані 1700 км від українського кордону.

Удари по РФ — куди дістали дрони України в ніч на 17 лютого Фото: Google Maps

Українське командування поки не підтвердило атаку БпЛА на військові об'єкти ЗС РФ — на Ільський НПЗ та інші підприємства російського ВПК.

Зазначимо, 11 лютого відбулась атака дронів на Волгоградський НПЗ. Після влучання почалась пожежа і підприємство припинило роботу, написали росЗМІ.

Нагадуємо, в ніч на 17 лютого ЗС РФ обстріляли Україну, запустивши ракети на Львів, Одесу та Київ: Повітряні сили розповіли про роботу ППО.