Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА: пошкоджене критично важливе обладнання, — ЗМІ

Волгоградський нафтопереробний завод, який є одиним із найбільших промислових об’єктів півдня Росії, припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка спричинила пожежу на території підприємства. Внаслідок інциденту було пошкоджено критично важливе технологічне обладнання, без якого повноцінна робота заводу наразі неможлива.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в нафтовій галузі, масштаб пошкоджень змусив керівництво підприємства повністю зупинити виробничі процеси.

Найбільших ушкоджень зазнала установка первинної перегонки сирої нафти CDU-1, яка є ключовою ланкою технологічного циклу заводу. Цей агрегат забезпечує близько 40% загальної потужності підприємства. Його проєктна продуктивність становить приблизно 18,6 тисячі метричних тонн на добу, що відповідає близько 140 тисячам барелів нафти.

У Reuters зазначають, що на початку січня кількість ударів по російській енергетичній інфраструктурі тимчасово скоротилася на тлі дипломатичних контактів щодо можливого врегулювання конфлікту. Водночас упродовж останніх днів інтенсивність таких атак знову зросла.

Відео дня

Такожу публікації зазначили, що Волгоградський НПЗ перебуває у власності компанії "Лукойл", однак там не надали коментарів щодо інциденту та можливих термінів відновлення роботи підприємства, не відповівши на запит журналістів.

За підсумками 2024 року завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу переробки в Росії. За цей період підприємство випустило приблизно 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та близько 700 тисяч тонн мазуту.

Що відомо про атаку по Волгоградському НПЗ "Лукойл"

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого мешканці Волгограда прокинулися від серії вибухів у місті. Як з’ясувалося, у цей час на місцевий нафтопереробний завод "Лукойл" були здійснені удари ударних безпілотників. За повідомленням російського видання Astra, внаслідок атаки на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Згідно з відеокадрами та свідченнями очевидців, загорівся комплекс "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Красноармійському районі. За оцінками журналістів, це вже дев’ята атака на підприємство з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також Фокус писав, що українські військові завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводі, який розташований у Республіці Комі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 12 лютого невідомі дрони атакували місто Мічурінськ у Тамбовської області. Після серії вибухів здійнялася пожежа на території підприємства "Прогрес".