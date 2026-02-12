У Тамбовській області РФ пролунала серія вибухів: дрони уразили оборонний завод (фото, відео)
У ніч на 12 лютого Мічурінськ Тамбовської області Росії зазнав масованої атаки дронів. Після серії вибухів здійнялася пожежа на території підприємства "Прогрес".
Продукція цього заводу активно використовується у літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах. "Прогрес" вже вдруге опиняється під атакою, повідомили моніторингові канали.
Про наліт безпілотників на Мічурінськ повідомили у місцевих Telegram-каналах близько 00:40 години. Очевидці стверджують, що загалом прогриміло не менше 12 вибухів.
Згодом також з'явилася інформація у пабліках про дим та пожежу у промисловому районі Мічурінська. Росіяни пишуть про масові влучання БпЛА по інфраструктурі міста. У мережі також показали кадри з місця подій.
Водночас у мережі повідомляють, що російська протиповітряна оборона у Мічурінську "відпрацювала" по цивільних об'єктах. Поширюється інформація про пошкодження місцевого торгівельного центру, а також гуртожитку.
Офіційно місцева влада на момент публікації не коментувала масованої атаки на Тамбовську область.
Що відомо про завод "Прогрес", який цієї ночі могли уразити дрони
За даними з відкритих джерел, завод "Прогрес" у Мічурінську — одне з найбільших підприємств, що діють у межах Тамбовської області РФ. Завод виготовляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, зокрема:
- гіроскопічні прилади для стабілізації та управління;
- курсоуказувачі та автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне управління польотом.
- датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.
Завод вважається частиною військово-оборонного комплексу Росії, оскільки активно впроваджує нові технології у військову техніку росіян.
Раніше це підприємство вже було атаковано дронами. Попередній удар по "Прогресу" було зафіксовано у червні 2025 року.
Нагадаємо, у ніч на 11 лютого дрони вже вдев'яте уразили Волгоградський НПЗ компанії "Лукойл": на місці здійнялася пожежа.
Також 9 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що безпілотники уразили склад БпЛА у Ростовській області РФ: було ліквідовано близько 9 тисяч ворожих FPV-дронів.