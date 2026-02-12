У Тамбовській області РФ пролунала серія вибухів: дрони уразили оборонний завод (фото, відео)

У ніч на 12 лютого Мічурінськ Тамбовської області Росії зазнав масованої атаки дронів. Після серії вибухів здійнялася пожежа на території підприємства "Прогрес".

Продукція цього заводу активно використовується у літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах. "Прогрес" вже вдруге опиняється під атакою, повідомили моніторингові канали.

Про наліт безпілотників на Мічурінськ повідомили у місцевих Telegram-каналах близько 00:40 години. Очевидці стверджують, що загалом прогриміло не менше 12 вибухів.

Згодом також з'явилася інформація у пабліках про дим та пожежу у промисловому районі Мічурінська. Росіяни пишуть про масові влучання БпЛА по інфраструктурі міста. У мережі також показали кадри з місця подій.

Водночас у мережі повідомляють, що російська протиповітряна оборона у Мічурінську "відпрацювала" по цивільних об'єктах. Поширюється інформація про пошкодження місцевого торгівельного центру, а також гуртожитку.

Відео дня

У Мічурінську ППО "відпрацювала" по місцевому ТЦ

Офіційно місцева влада на момент публікації не коментувала масованої атаки на Тамбовську область.

Що відомо про завод "Прогрес", який цієї ночі могли уразити дрони

За даними з відкритих джерел, завод "Прогрес" у Мічурінську — одне з найбільших підприємств, що діють у межах Тамбовської області РФ. Завод виготовляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, зокрема:

гіроскопічні прилади для стабілізації та управління;

курсоуказувачі та автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне управління польотом.

датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

Завод вважається частиною військово-оборонного комплексу Росії, оскільки активно впроваджує нові технології у військову техніку росіян.

Раніше це підприємство вже було атаковано дронами. Попередній удар по "Прогресу" було зафіксовано у червні 2025 року.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого дрони вже вдев'яте уразили Волгоградський НПЗ компанії "Лукойл": на місці здійнялася пожежа.

Також 9 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що безпілотники уразили склад БпЛА у Ростовській області РФ: було ліквідовано близько 9 тисяч ворожих FPV-дронів.