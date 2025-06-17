Дрони атакували Тамбовську область РФ: під ударом, ймовірно, опинився завод "Прогрес" (відео)

Уночі 17 червня дрони масовано атакували Росію: під ударом зокрема опинилася Тамбовська область, де у різних куточках, зокрема у Тамбові та Котовську, прогриміли потужні вибухи. Ймовірною ціллю атаки міг стати завод "Прогрес", що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації та ракетної техніки.

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Завод "Прогрес", який, ймовірно, було атаковано цієї ночі, є радянсько-російським високотехнологічним підприємством, що виготовляє зокрема гіромотори, гіроузли, системи стабілізації, автопілоти тощо. Для протидії атаці БпЛА росіяни залучили авіацію, повідомив керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Перші вибухи у Тамбовській області прогриміли близько 01:40 години: місцеві пабліки повідомили про роботу ППО у Котовську. Також російська протиповітряна оборона активно працювала у самому Тамбові.

Близько 02:00 години вибухи прогриміли у низці населених пунктів області, зокрема в Інжавіно, Мічурінську, Кузьміно-Гаті, Калаїсі, інформували російські пабліки.

Скріншот | повідомлення про вибухи у Тамбовській області

Також у мережі оприлюднили відео нічної атаки по Тамбовській області. Кадри демонструють спалахи в небі та роботу російської ППО.

Атака по Тамбовській області Росії продовжилася і після 02:00 години: місцеві ЗМІ повідомили про закриття аеропорту та рух щонайменше десятка ударних безпілотників.

Скріншот | повідомлення про вибухи у Тамбовській області

Місцева влада не коментувала удари по Тамтовській області.

В Тамбовській області дрони могли уразити місцевий завод: що відомо

Петро Андрющенко під ранок поділився даними щодо атаки по Тамбовській області. За його інформацією, під ударом міг опинитися завод "Прогрес", розташований у місті Мічуринськ.

"Тамбовська область. З 01:15 масова атака наших БпЛА та активна робота російської ППО. Пріоритетна ціль — завод АО "Прогрес" місто Мічуринськ, Липецьке шосе, 113", — зазначив діяч.

За інформацією з відкритих джерел, завод "Прогрес" — один з 5 найбільших підприємств Тамбовської області РФ. Це підприємство виготовляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів.

Для відбиття атаки дронів росіяни застосували авіацію.

Зазначимо, що завод "Прогрес" раніше вже атакували дрони. Такий обстріл зокрема відбувся 6 червня, коли безпілотник влучив у виробничий цех підприємства.

Нагадаємо, уночі 17 червня росіяни масовано атакували Київ дронами та ракетами: Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу.

Також під ранок 17 червня ЗС РФ масовано атакували дронами Одесу: під ударом зокрема опинилися житлові будинки та освітні заклади.