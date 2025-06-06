Паливо для стратавіації: в Енгельсі після атаки БПЛА горять цистерни нафтобази (фото)

Під час атаки БПЛА на РФ у ніч на 6 червня в Саратовській області загорілися цистерни на нафтобазі в Енгельсі, що забезпечує паливом місцевий стратегічний військовий аеродром. В Тамбовській області безпілотник влучив у цех заводу "Прогрес" у Мічуринську, що виробляє обладнання для авіації та ракетних комплексів.

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Про пожежу на одному з промислових підприємств міста повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

Станом на 4:30 посадовець заявляв, що на одному з промислових підприємств в Енгельсі сталася пожежа внаслідок атаки дронів. За його словами, про постраждалих не повідомлялося.

Пожежа на навтобазі , що забезпечує паливом аеродром "Енгельс-2" Фото: Exilenova+

Атака БПЛА на Енгельс: палає база зберігання палива для аеродрому

Російське медіа Astra пише, що в Енгельсі після дронової атаки загорівся нафтооб'єкт. Повідомлялося, що на території бази зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" Росрезерву, яка забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2", палають щонайменше дві цистерни.

Автори каналу Astra також зазначили, що пожежу на базі зберігання нафтопродуктів фіксують супутники NASA.

Супутники NASA фіксують загоряння на території нафтобази в Енгельсі Фото: ASTRA

До того дрони завдавали ударів по нафтобазі в Енгельсі в січні. Пожежі гасили кілька днів, було знищено 4 цистерни з паливом.

Наслідки атаки на РФ: в Мічуринську горить завод

Astra з посиланням на місцевих жителів також повідомляє, що в Мічурінську Тамбовської області атаковано завод "Прогрес". На його території так само виникла пожежа. За даними місцевих пабліків, БПЛА уразив цех заводу близько 2:15, повідомлялося про постраждалих. В районі частково перекрили рух автомобілів.

Український Telegram-канал OSINT-розслідувачів Exilenova+ пише, що на заводі "Прогрес" під час нічної атаки БПЛА на РФ зазнав пошкоджень центральний цех — у ньому обвалився дах.

Мічурінський завод "Прогрес" виробляє обладнання для авіаційної та ракетної техніки Фото: Exilenova+

Також аналітики розповідають, що Мічурінський завод "Прогрес" виробляє високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Серед його асортименту є гіроскопічні прилади для стабілізації та управління, курсовказівники та автопілоти для забезпечення навігації й автоматичного управління польотом, датчики кутової швидкості та інші елементи, необхідні для пілотажно-навігаційних систем.

"Прогрес" постачає продукцію для літаків, вертольотів, ракетних комплексів. Він активно співпрацює з російською оборонною промисловістю та відповідає за впровадження у військову техніку окупантів передових технологій.

Після нічної атаки БПЛА палає завод у Мічуринську Тамбовської області РФ Фото: Exilenova+

Крім того, російські ЗМІ повідомляли, що в ніч на 6 червня дрони атакували Рязань — під ударом була авіабаза "Дягілєво" на околиці міста. В Енгельсі від вибуху дрона також постраждав житловий будинок.

Українська сторона на момент публікації новини не давала офіційних коментарів щодо нічної атаки дронів на Росію.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня безпілотники також здійснили атаку на аеропорт Брянська. Біля об'єкта прогриміли вибухи, в мережі поширилися кадри загоряння.

Перед тим 5 червня в Генеральному штабі Збройних сил України звітували про ураження під Брянськом установок "Искандер", які могли обстрілювати Київ балістичними ракетами.